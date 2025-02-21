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港聞二

襲擊情婦罪成 懲教員刑恐罪脫

【明報專訊】二級懲教助理涉襲擊情婦及威脅公開對方裸照，早前否認一項「對他人身體加以嚴重傷害」、一項普通襲擊及一項刑事恐嚇罪受審，案件昨在荃灣法院（暫代區域法院）裁決。法官稱，被告曾向事主道歉、無當面反駁對方指控，質疑被告透過作供「補漏拾遺」，裁定傷人和襲擊罪成；另認為被告出於衝動才稱會發布事主裸照，裁定刑恐罪脫。法官把案件押後至3月14日判刑，以待索取被告社服令報告，其間被告保釋。

求情稱妻或「問責」 官：擬判監

裁決後辯方求情稱，被告李旨裕（35歲）非有預謀犯案，無使用武器，加上育有一對子女的他會因本案失去公務員工作，亦可能遭妻子「問責」，冀法官先索取社服令報告才判刑。法官林嘉欣批准辯方申請，同時強調仍會考慮判監，着被告「唔好存有任何假象」。

林官裁決時提到，與被告同居的事主X早前供稱，2023年1月3日晚上，被告欲離開涉案單位致電妻子，當時X質疑被告何不在家中打電話，雙方繼而爭執，其間X遭被告掌摑、叉頸和扯手等，求診後發現右手無名指指尖擦傷、中指骨折，獲發3天病假。X又提到，同年1月5日被告來電稱會提供6萬元生活費、又說「你有裸照喺我度」，要求她勿就事件報警，否則將裸照發布網上。

曾揚言泄裸照 官信衝動

對於被告證供，林官稱，被告同意曾跟X爭執及拉扯，其間或不小心擦到X面部，被告又稱曾獲X告知其手指傷勢是由他關門夾到時造成。惟林官指出，根據涉案錄音，X求診後曾向被告稱「你今次打到我骨裂，你冇任何表示」，之後被告道歉，又稱自己「一時衝動」。林官分析，當時被告無反駁X指控，更向X道歉，故認為被告曾拉扯X令對方手指骨折，相信被告曾掌摑X，裁定傷人和襲擊罪成。至於刑恐罪，林官認為被告衝口而出而表示會發布X裸照，裁定罪脫。

【案件編號：DCCC 1045/23】

相關字詞﹕區域法院 對他人身體加以嚴重傷害罪 刑事恐嚇 普通襲擊 懲教助理

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