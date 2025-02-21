平台網售在囚者手工 「市民反應理想」

被問到新安排有否設關鍵績效指標，懲教署稱仍處摸索階段，期望愈來愈多人光顧，讓更多機構受惠，又稱市民初步反應理想，有產品在發售首日已售罄。

平台提供7類產品供本港及內地市民選購，懲教署監督（工業組）古偉農表示，最暢銷的「再生實木入榫凳」選用屯門曾嘴的園林廢物回收中心Y．PARK的塌樹木材。至於第二暢銷的「活動玻璃纖維垃圾桶」，他引述有家長稱產品令就讀幼稚園的子女積極打掃，再把家中垃圾倒進垃圾桶，別具教育意義。

去年4900人生產

商業總值4.65億

懲教署本月與理工大學簽訂合作備忘錄，包括為在囚者提供產品設計職訓。首階段會將理大「咖啡渣轉化成3D打印複合材料」的專利技術，應用到院所製作行李牌等產品，另計劃今年在赤柱監獄設立生產咖啡渣3D打印物料的工場。

去年日均有4900名在囚者在約130個院所工場從事工業生產，為政府部門及公營機構提供不同產品和服務，總商業價值約4.65億元。現有12個院所參與平台生產，未來將逐步增加產品種類，並安排更多合適院所參與。

設電視展銷售資訊

「盼增在囚者歸屬感」

總懲教主任（工業組）湯永明稱，其中白沙灣懲教所的「創意產品設計工場」特設電視，展示產品詳情及最受歡迎產品等資訊，期望在囚者感受平台運作情况，增加歸屬感及激發創作力。