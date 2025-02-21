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生成式AI助撰醫療報告 6公院試行 擬年內擴全港 醫管局：無私隱風險

【明報專訊】醫管局下月起將於瑪嘉烈醫院等6間公立醫院，試行以生成式人工智能（Gen AI）協助醫生撰寫醫療報告，目標今年內推展至全港公院。醫管局行政總裁高拔陞表示，AI系統可快速讀取臨牀資料，節省撰寫時間，可讓醫生更專注照顧病人，強調相關工具是於醫管局內部系統使用，毋須擔心私隱泄露風險。

醫管局早前就公院事故頻生檢討，提出31項改善建議。局方昨日舉行傳媒講座介紹加強醫療科技應用、培訓員工敢言文化等相關措施，包括下月在6間公院試行利用Gen AI工具協助撰寫醫療報告，包括瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院、將軍澳醫院及天水圍醫院。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，醫管局不時收到關於申請醫療報告的意見及投訴，包括申請程序繁複、時間過長等，情况不理想，且撰寫醫療報告平均佔醫生8%至10%工作時間，其中骨科醫生需撰寫較多報告。

稱助省時 醫生仍須負責

高拔陞指出，部分醫療報告涉及的個案治療時間長、程序多，醫生撰寫時或需參考化療及手術等紀錄，更需翻閱電子及紙本報告，而AI工具可快速協助醫生讀取臨牀資料並起草初稿。他強調AI屬輔助工具，最後報告仍要醫生修改及確認，且醫生須對報告負責。

醫管局醫療信息主管彭育華稱，新系統是將市面的通用AI軟件應用於醫管局內部系統，讀取臨牀資料，可保障病人私隱。至於可節省多少時間，高拔陞稱醫療報告包括索償保險、法律個案等類型，需待安排實施後掌握更多數據。

HA Go擬下年度可申電子報告

醫管局數據顯示，該局2023年收到逾11萬份醫療報告申請，現時基準是8周內完成80%的醫療報告。醫管局亦將推動透過流動應用程式「HA Go」以電子方式申請醫療報告及繳費，首階段將涵蓋病人自行申請的醫療報告，計劃2025/26年度推出。

另外，醫管局過去半年鼓勵員工透過內部即時通訊程式「HA Chat」就工作流程和安全等提出意見，培育敢言文化，程式會將意見分類，方便相關部門跟進。被問到如何確保員工不被秋後算帳，高拔陞稱過去經驗顯示員工樂意表達意見，局方亦會提供公開及非公開途徑。

相關字詞﹕高拔陞 醫療報告 AI（人工智能） 醫管局

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