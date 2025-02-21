黎智英否認藉專欄煽仇恨 認盼市民上街、外國局部制裁

稱多港人有類似觀感

2019年5月5日《蘋果》刊登黎智英專欄文章〈諗移民定諗遊行〉，當中稱「明明是利用台灣兇殺案作幌子，來掩飾惡法暗渡陳倉的陰毒，卻仍視全香港巿民是傻瓜的……」。黎庭上否認意圖操控大眾情緒和煽動對政府的仇恨，稱很多香港市民都有類似觀感。控方質疑黎不是港人的發言人，黎回應「但我有權表達感受，而這與他們的想法一致」。

文中續稱，「冰封三尺非一日之寒，特首高官對我們蔑視的態度，是在京官對香港人的厭惡和摒棄心態的薰陶下，不由自主的條件反射」、修訂《逃犯條例》「可以隨時拉你鎖你」、「我們會去到盡，堅決抗爭到底的事實」等。控方稱黎說法無基礎、屬偏見，圖散播對修例恐懼和對港府不滿，並視遊行為「最後衝刺」，黎否認稱是基於當時情况分析，但承認希望市民繼續上街。

另一則2020年4月26日發布的〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉，黎稱「各國尤其美國向中國責難及局部制裁，迫使中共不敢太明目張膽，暫時克制對香港的迫害」，控方問黎是否請求外國制裁中國，黎稱他亦有用「責難」此字眼；在法官李素蘭追問下，黎承認要求局部制裁。黎並否認文中說中共摧殘香港一國兩制等屬慫使他人不守法，形容是控方的「想像」。控方提醒黎可直接回答問題以節省法庭時間，黎稱「你只說事實也可令事情更簡單」，法官杜麗冰稱黎無必要爭論，只需回答問題。

倘自己意見夠重要 員工需跟進

控方另問及工作平台Slack對話頻道截圖，包括「香港蘋果紙主管」、「港蘋online中層」等8個頻道。黎起初稱與8個營運部門輪流辦飯盒會，會議每周一次，關乎業務發展，但忘記討論內容。黎其後改稱，留意到涉「主管」的群組中他曾談及訂閱事宜，而此為特別事項，故應非常設頻道，可能只與該組成員間中開會。就「中層」頻道，黎確認同與訂閱有關，即涉及會議亦非定期會議。

黎補充，會前會透過Slack蒐集員工建議，會上再討論，時任社長張劍虹或副社長陳沛敏會將黎決定執行的建議記錄下來，被否決的則不會。控方問若黎分享的意見可行性低，是否代表不會載於會議紀錄？黎稱只要其意見有足夠重要性，員工便需跟進，意見因而可行。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）