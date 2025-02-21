遊港途中救墮海女 3內地生膺好市民

何金淼、王皓霖及溫建彬就讀深圳大學，去年1月首次來港，1月18日凌晨於金紫荊廣場海旁發現有人墮海。溫同學憶述，該名23歲事主身穿黑衣，當時只隱約看見一個黑影墮海。3人趕至事發位置時發現疑屬事主的手機，確認有人墮海。

3人其後不斷向海面呼喊，約3分鐘後看到一名女子浮上水面大喊「救命」。何同學拋出救生圈，其餘兩人則向附近路人求助，一同等待救援人員到場救起女子。溫同學稱當時「真的很慌亂」，猶幸曾參加大學的應對緊急情况講座，才能與友人分工合作挽救生命。

保安跟蹤非禮犯助破案

除了大學生，年過60的保安員周惠貞，以及物業管理經理葉海光同獲「好市民獎」。前年9月，周女士在華貴坊當值時得悉商場有非禮案，遂跟蹤疑犯，後由葉先生接手跟蹤，經電話向警員報告疑犯行蹤約10分鐘。最終疑犯被裁定非禮罪成判監4個月。葉先生說當時「不太說得上驚險」，只希望在工作崗位盡力與警方合作杜絕罪案。

今屆80名好市民協助警方的案件中，盜竊案佔比最高達27.5%（22人），其次為尋找失蹤者及拯救生命案，佔23.75%（19人）。非禮及窺淫佔18.75%（15人），詐騙案亦佔13.75%（11人）。其他案件如刑事毁壞、襲擊、管有攻擊性武器等則佔16.25%（13人）。

9人華豐救援獲大獎

歷屆「全年好市民獎」只有一名得主，去年破例有6名得獎者，今年首次由9名得獎者獲得，分別為任職醫管局的周沚諭，以及8名建築工人文雪良、張遠倫、朱洪新、馮耀輝、陳金滿、何輝、郭富和及吳程輝。他們去年4月在佐敦華豐大廈三級火自發參與救援，獲嘉許表揚其英勇行為。