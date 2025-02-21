明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

遊港途中救墮海女 3內地生膺好市民

【明報專訊】「2024年好市民獎頒獎典禮」下周日（23日）於會展舉行，嘉許80人及7間機構。80名好市民中包括3名內地大學生，他們去年來港旅遊時協助拯救一名墮海女子，獲嘉許表揚。

何金淼、王皓霖及溫建彬就讀深圳大學，去年1月首次來港，1月18日凌晨於金紫荊廣場海旁發現有人墮海。溫同學憶述，該名23歲事主身穿黑衣，當時只隱約看見一個黑影墮海。3人趕至事發位置時發現疑屬事主的手機，確認有人墮海。

3人其後不斷向海面呼喊，約3分鐘後看到一名女子浮上水面大喊「救命」。何同學拋出救生圈，其餘兩人則向附近路人求助，一同等待救援人員到場救起女子。溫同學稱當時「真的很慌亂」，猶幸曾參加大學的應對緊急情况講座，才能與友人分工合作挽救生命。

保安跟蹤非禮犯助破案

除了大學生，年過60的保安員周惠貞，以及物業管理經理葉海光同獲「好市民獎」。前年9月，周女士在華貴坊當值時得悉商場有非禮案，遂跟蹤疑犯，後由葉先生接手跟蹤，經電話向警員報告疑犯行蹤約10分鐘。最終疑犯被裁定非禮罪成判監4個月。葉先生說當時「不太說得上驚險」，只希望在工作崗位盡力與警方合作杜絕罪案。

今屆80名好市民協助警方的案件中，盜竊案佔比最高達27.5%（22人），其次為尋找失蹤者及拯救生命案，佔23.75%（19人）。非禮及窺淫佔18.75%（15人），詐騙案亦佔13.75%（11人）。其他案件如刑事毁壞、襲擊、管有攻擊性武器等則佔16.25%（13人）。

9人華豐救援獲大獎

歷屆「全年好市民獎」只有一名得主，去年破例有6名得獎者，今年首次由9名得獎者獲得，分別為任職醫管局的周沚諭，以及8名建築工人文雪良、張遠倫、朱洪新、馮耀輝、陳金滿、何輝、郭富和及吳程輝。他們去年4月在佐敦華豐大廈三級火自發參與救援，獲嘉許表揚其英勇行為。

相關字詞﹕罪案 佐敦華豐大廈 救人 內地生 警方 好市民獎頒獎典禮 好市民獎

上 / 下一篇新聞

房協1600伙下月推售 位處安達臣粉嶺料七折 揀樓擬排「朗然」後
房協1600伙下月推售 位處安達臣粉嶺料七折 揀樓擬排「朗然」後
首「長幼共融」主題商場 啟點2027年開幕
首「長幼共融」主題商場 啟點2027年開幕
記協宴再告吹 逸東：講唔到原因
記協宴再告吹 逸東：講唔到原因
天水圍母嬰院兩嬰打錯針 護士停職務
天水圍母嬰院兩嬰打錯針 護士停職務
生成式AI助撰醫療報告 6公院試行 擬年內擴全港 醫管局：無私隱風險
生成式AI助撰醫療報告 6公院試行 擬年內擴全港 醫管局：無私隱風險
受監管者離港需批准 懲教：新條件去年已施加 批出15宗 不涉國安罪行者
受監管者離港需批准 懲教：新條件去年已施加 批出15宗 不涉國安罪行者
平台網售在囚者手工 「市民反應理想」
平台網售在囚者手工 「市民反應理想」
襲擊情婦罪成 懲教員刑恐罪脫
襲擊情婦罪成 懲教員刑恐罪脫
青少年「洗牙資助」3‧20推 暫200牙醫申請
青少年「洗牙資助」3‧20推 暫200牙醫申請
情緒病妻墮斃 夫23小時後墮樓亡 警檢夫遺書 社工籲患者家人感壓力應求助
情緒病妻墮斃 夫23小時後墮樓亡 警檢夫遺書 社工籲患者家人感壓力應求助
黎智英否認藉專欄煽仇恨 認盼市民上街、外國局部制裁
黎智英否認藉專欄煽仇恨 認盼市民上街、外國局部制裁
爆竊襲保安致死 廚師謀殺罪成
爆竊襲保安致死 廚師謀殺罪成
盜貨車200萬元電鎖零件 兩賊落網起回大部分
盜貨車200萬元電鎖零件 兩賊落網起回大部分
大欖隧道政府收費方案通過 田北辰修正案22人投棄權 「撐理念，憂財赤」
大欖隧道政府收費方案通過 田北辰修正案22人投棄權 「撐理念，憂財赤」
保華5公司委臨時清盤人 高院今處理
保華5公司委臨時清盤人 高院今處理
深水埗天台鐵皮屋起火
深水埗天台鐵皮屋起火
收回公屋重新編配上樓 房署平均76日房協87日
收回公屋重新編配上樓 房署平均76日房協87日
運輸工涉殺3歲女 女友自稱屈服家暴
運輸工涉殺3歲女 女友自稱屈服家暴
潮行GBA：深入玻璃橋 空中漫步
潮行GBA：深入玻璃橋 空中漫步
灣區手記：登頂 ／文：尚東美
灣區手記：登頂 ／文：尚東美
「4S」實時監測地盤 港燈創零意外首例
「4S」實時監測地盤 港燈創零意外首例
暴動判囚青年上訴 60月減至57月
暴動判囚青年上訴 60月減至57月
養生食品包裝大麻花 男子涉販毒被捕
養生食品包裝大麻花 男子涉販毒被捕
【Emily】貿發局邀《哪吒2》動畫班底參加影視展 下月辦FILMART 林建岳：內地製作係商機
【Emily】貿發局邀《哪吒2》動畫班底參加影視展 下月辦FILMART 林建岳：內地製作係商機
【Emily】經民聯「兩會」倡橫琴建航天教育基地
【Emily】經民聯「兩會」倡橫琴建航天教育基地
【Emily】天皇誕辰酒會 日總領事致辭騷流利英語
【Emily】天皇誕辰酒會 日總領事致辭騷流利英語
【Emily】通訊局調查 免費電視觀眾日睇2.6小時
【Emily】通訊局調查 免費電視觀眾日睇2.6小時
【Emily】數碼轉型支援先導計劃 接6000申請
【Emily】數碼轉型支援先導計劃 接6000申請