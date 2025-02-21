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情緒病妻墮斃 夫23小時後墮樓亡 警檢夫遺書 社工籲患者家人感壓力應求助

【明報專訊】大埔運頭塘邨一對夫婦前日相隔約23小時先後墮樓亡。據悉女死者有情緒病紀錄，街坊稱她去年試過攀出窗外。男死者則留下遺書，提及因家庭問題不開心。有社工指出，情緒病患者家人有一定壓力，如發現自己突然沒胃口、睡不好、心情焦慮，要考慮向醫生或社工等專業人士求助。

警方前日凌晨零時許接報，大埔運頭塘邨運亨樓有人從高處墮下，重傷昏迷倒臥1樓簷篷，由接報到場救護員當場證實死亡。墮樓37歲簡姓女子據悉有情緒病紀錄，警方在現場沒檢獲遺書。同日深夜11時許，一名男子被發現從高處墮下，昏迷倒卧同一簷篷，救護員證實當場死亡。男死者36歲姓蘇，警方在現場檢獲遺書。據悉，遺書內容提及家庭問題。

鄰居稱女死者去年曾攀窗

據了解，兩死者為夫婦，同住運亨樓一單位，沒子女，女子墮樓前夫婦疑曾爭執。記者昨早到事發大廈了解，現場所見，夫婦寓所門外擺有香燭水果等祭品。有鄰居稱，二人較少與街坊打招呼，故不太熟悉，但該女子去年底曾攀出窗外，當時曾有警方及消防到場。

社工陳琬琛指出，情緒病患者最重要定時覆診及按醫生指示服藥，家人可於覆診時向醫生交代情况，從而協助醫生更準確診斷。如家人發現自己壓力大，亦應尋求專業人士協助。陳琬琛續稱，夫婦朝夕相對，需互相包容及坦誠溝通，香港居住空間普遍較細，吵架過後難免看對方不順眼，在雙方安全下可考慮外出冷靜，並與朋友傾訴，抒發情緒之餘亦可聆聽旁觀者意見，避免轉牛角尖。

防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111

生命熱線 ： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

社會福利署 ： 2343 2255

明愛向晴軒 ： 18288

人生熱線 ： 8100 8012

相關字詞﹕夫婦 運頭塘邨 墮樓

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