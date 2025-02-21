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記協宴再告吹 逸東：講唔到原因

【明報專訊】香港記者協會原定上周六（15日）辦年度春茗晚宴，遭富豪香港酒店取消預訂後改於下周一（24日）佐敦逸東酒店舉行，前日再被逸東酒店告知「未能招待」，晚宴要取消，拍賣籌款改網上進行。記協主席鄭嘉如昨見記者稱，春茗原先有公關公司、商界人士、立法會議員、外國領事等代表受邀購票支持，連續兩次場地遭取消難言屬「巧合」，形容事件屬「香港的政治氣候蠶食商業市場的警號」。

鄭嘉如表示，記協無收到任何人施壓要求停辦春茗晚宴，會為來賓安排退款。她說，晚宴早在去年底起籌辦，上周遭富豪香港酒店以樓層漏水等為理由退訂後隨即改期，與逸東酒店落實場地。鄭形容，最初接觸逸東酒店時職員「很利落」，提供多個日期選擇、過程順利，至前日逸東酒店職員致電告知，需取消預訂，對方表示「唔好意思真係講唔到原因」。

鄭嘉如：政治氣候蠶食商業市場

鄭認為，兩次事件不屬「理性的商業決定」，如本身不欲與記協合作，最初不會接受預訂，明顯過程中有干擾。鄭提到早前與富豪香港酒店洽談時，她有向對方談及「與記協辦活動未必這麼簡單」，對方當時回應稱「沒有問題，都是做生意」。

鄭嘉如認為，事件對香港屬「一個相當大的警號」，兩酒店均屬上市集團旗下，估計生意涉5位數字利潤，商戶在與客戶合作及履行合約都無法自主時，不論相關決定是「出於自我審查或施壓」，都明顯反映「香港的政治氣候蠶食商業市場的警號」。

稱有議員購票 解散「不適合」

鄭提及有立法會議員購票，稱在後台見到購票紀錄，不過與對方不熟悉，沒直接交流，她相信他們是想到場認識更多記者及機構代表，不認為所有人答允出席活動就「政治掛帥」等同支持記協，記者本身亦會與不同人士交流。

民主黨昨開會洽前景包括商議解散，被問到記協是否同樣有壓力，鄭嘉如不評論其他機構情况，而記協內部以往已多次討論，認為解散並「不適合」，會繼續專注工作。至於網上拍賣，記協將改於本月28日至3月1日在網上舉行。

相關字詞﹕富豪香港酒店 逸東酒店 記協 鄭嘉如 香港記者協會

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