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房協1600伙下月推售 位處安達臣粉嶺料七折 揀樓擬排「朗然」後

【明報專訊】房協主席凌嘉勤表示，2025/26年度房協將有逾8000個出售及出租單位接受申請，包括資助出售房屋、專用安置屋邨及出租屋邨重建的安置項目等，形容是房協建屋高峰收成期開始。其中位於安達臣道R2-4用地及粉嶺馬會道兩個資助出售房屋項目共約1600伙，將於下月底推售，4月接受申請，按以往安排料以七折定價。房協安達臣道資助出售項目「朗然」今年內揀樓，現於附近再推新項目會否影響銷售反應，房協稱傾向先完成「朗然」揀樓，才會安排R2-4和馬會道項目中籤者揀樓。

2025/26「高峰收成期」推逾8000伙

凌嘉勤昨於房協新春午宴表示，2025/26年度將推出逾8000伙，其中約5000伙為出售單位，資助出售項目佔七成，其餘三成為專用安置屋邨資助出售單位。他提到新一批資助出售單位預計3月底推售，會首次參照房委會的「家有初生」和「家有長者」優先配屋計劃，預留共40%配額予這些類別申請者，協助年輕家庭置業。雖未有該批單位定價，但他稱按以往安排，房協主要參考房委會最新一期居屋折扣率及市場情况等因素定價，故這批單位應以市值七折定價。

不憂「朗然」準買家轉購

「朗然」422伙原定去年第二季開始揀樓，房協去年中公布完成審核約半數白表申請者資格，惟相關工作仍在處理，故揀樓安排要延期，本月中旬曾稱可望2025年安排揀樓。對於「朗然」一直未完成揀樓程序，凌嘉勤不擔心有「朗然」準買家因市况變化放棄揀樓轉購新推出項目，因市民對住屋有剛性需求。房協亦稱，「朗然」部分準買家入息限額已超出新一期居屋上限，應不符合該兩個資助出售房屋項目申請資格，故「朗然」成為這些申請人的資助置業「最後選擇」。

長遠考慮向機構投資者發債

房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協去年的120億元銀團貸款已到位，將先取用60億元；加上去年底出售商舖等非核心商業項目，以及洪水橋專用安置屋邨樂翹軒I售出百多個單位，現時房協財政穩健，預計本年度將有盈餘。不過他透露，房協考慮長遠透過向機構投資者發債，讓房協可應付下一個5年的建築支出。

陳欽勉說，房協主要工作是回應及配合政府房屋政策，一直有穩定財政收入，相信發債有一定吸引力。至於發債規模，他估計或多於早前銀團貸款額，主要視乎未來建屋量開支，而年期方面傾向較長年期如7或10年。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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