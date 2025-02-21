【Emily】貿發局邀《哪吒2》動畫班底參加影視展 下月辦FILMART 林建岳：內地製作係商機

介紹畀國際業界 助「走出去」

岳少話據佢所知，《哪吒2》喺前期曾搵過美國動畫公司製作，但對方無檔期，於是決心搵內地公司，最後唔止效果好，成本仲低過美國製作一大截，認為國家嘅電影製作有競爭力，係亞洲等國家嘅另一選擇，所以係商機嚟，而香港亦有發揮作用嘅角色。

FILMART今年展期4日，舊年就有760幾家來自27個國家及地區嘅參展商，有超過7500個來自50個國家及地區嘅業界人士參與，涵蓋影視製作、發行、銷售代理、投資等領域。

貿發局總裁方舜文話局方嚟緊一年有3項工作焦點，包括加強香港嘅國際樞紐角色，推動香港進一步融入國家發展大局，繼續做好「超級聯繫人」角色，貿發局亦成立咗「香港風險管理隊」，協助想發展跨境業務嘅內地或東盟企業控制營商風險；第二係重點推動創新及可持續發展，例如成立「香港綠色團隊」，喺本地同東盟推廣香港嘅綠色優勢等。第三重點就繼續幫中小企數碼轉型，培育新一代中小企及初創企業。

林建岳就快離任，佢話任內其中一項滿足嘅項目係向國際介紹醫療科技。4月再做番旅發局主席嘅佢話會諗下點樣將啲項目打包推廣，但始終未上任，所以未有具體諗法。