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港聞二

潮行GBA：深入玻璃橋 空中漫步

【明報專訊】踏着玻璃橋欣賞山水美景，是內地很多景區的「指定項目」，據不完全統計，內地高空玻璃橋及玻璃棧道逾2000座，其中知名者有高空300米的張家界大峽谷玻璃橋、可觀賞音樂瀑布燈光表演的清遠黃騰峽天門懸廊，以及腳下黃河洶湧的寧夏黃河3D玻璃橋。但若沒時間遠遊，深圳也有幾道玻璃橋可「空中步行」，全部免費免預約。明報記者 陳子凌

西麗生態公園玻璃景觀台

位於南山區的西麗生態公園2020年4月建成開放，玻璃觀景台建在山頂，是公園最高處，雖然觀景台面積不大，玻璃棧道僅長約30米，但勝在登頂輕鬆，其中公園西北方的登山徑較適合老人小孩，到觀景台只要約15分鐘；東邊則可沿石梯直上山頂，但要注意梯級陡峭。玻璃棧道與地面最大落差僅6米，畏高者亦不成問題。觀景台視野遼闊，天晴可見南山區高樓林立。

公園所在的西麗片區是南山荔枝重要產區，從觀景台俯視，可以不一樣的角度欣賞荔枝林。公園內還設有垃圾分類科普體驗館，推廣環保知識。

地址：深圳南山區打石一路

開放時間：每日6:00-23:00（免費入場）

交通：深圳地鐵5號線留仙洞站

五指耙森林公園玻璃橋

位於深圳寶安區松崗街道的五指耙公園依山傍水，環湖而建。公園佔地1800多畝（120公頃），規劃「兩軸、三區、八景」，是松崗最大生態公園。玻璃橋位於公園瞭望塔附近，長約50米，高4米，走過玻璃橋登上瞭望塔，就能遠眺五指耙水庫。

除了玻璃橋，五指耙森林公園還有長5.2公里的綠道，以及14條連接各出入口和景點的登山棧道。公園內還有嶺南風格的庭院、松韻樓等建築景觀。此外，公園有面積12畝的柳葉馬鞭草地，每逢7月馬鞭草花盛放，可飽覽一整片紫色花海。

地址：深圳寶安區松崗街道大田洋六路

開放時間：每日6:00-20:00（免費入場）

交通：深圳地鐵6號線松崗公園站D出口

陽台山森林公園玻璃棧道

陽台山森林公園位於寶安區，公園有兩條玻璃棧道，其一稱「高峰攬勝」，另一稱「望穿秋水」。「高峰攬勝」即是公園北段的攬勝台，是較短的玻璃棧道，其玻璃非全透明，且高度有限，畏高者可一試；「望穿秋水」是公園南段的明鏡台，棧道較長也相對更高，玻璃圍欄有一半製成碎裂形狀，帶來視覺刺激。

當地人習慣稱陽台山為「羊」台山，但其實此公園位處的山頭古稱陽台山，2020年6月方統一名稱，但為保持部分景點建築原貌，公園多處仍保留「羊」字，如山峰大羊台或羊台疊，以及國務院前副總理鄒家華題字的「羊台山森林公園」等。

地址：深圳寶安區石岩街道龍騰路龍眼山村

開放時間：登山道春冬季6:30-18:00，夏秋季6:00-19:00；公園廣場6:30-22:00，詳情可查閱微信小程序「深i綠道」（免費入場）

交通：深圳地鐵6號線陽台山東站A出口

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