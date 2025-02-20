破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億

木船「食水深」漁船無漁具惹疑

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸稱，關員前日凌晨駕駛區域巡邏船，在筲箕灣避風塘發現一艘木製殘舊漁船「食水深」，相信載有大量貨物，關員隨即登船調查，惟船上空無一人，在船艙檢獲1285萬支私煙，市值約5800萬元，應課稅約4200萬元。

稍後，另一隊關員駕高速截擊艇在南丫島以南發現一艘鐵殼漁船，因船隻殘舊亦沒有捕魚工具，引起關員懷疑，要求該船停船接受搜查，但船上的人沒有理會，並有兩人在船尾將貨物丟進海中，關員立即強行登船並制服船上3名男子，檢回丟落海的貨物，該批貨以尼龍袋包裹及放有鉛塊，相信是避免隨水漂流。海關其後共檢獲459公斤大麻花，總值約1.18億元，遂拘捕3名男子，年齡49至60歲，案件交由海關毒品調查科跟進。

另外，水警小艇分區總督察林進基表示，水警連同海關展開針對快艇走私香煙行動，在2月13日及16日於西貢及大嶼山偵破4宗私煙案，共檢獲410萬私煙及4輛貨車，總值約1900萬元，涉及應課稅值1350萬元。