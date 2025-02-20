TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬

勞處：涉違《僱傭條例》 刑事調查

據公司註冊處資料，TryMart Limited和Trylab Limited公司原有兩名董事，不過黃灝廷於上周五辭任，現餘羅丞亨一名董事。本報昨午再經電話及信息聯絡兩人，截稿前未回覆，其中WhatsApp顯示羅已讀信息。

報案人稱付租後提前離場 未獲退款

警方表示，來自內地的報案人提及去年12月經一間公司在香港參展市集，並使用該公司提供的零售系統代為收取顧客款項，惟他們中途退出後，該公司一直未有退還相關款項，涉及約5.3萬元，案件現由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。報案人楊先生向本報稱，款項包括9033.6元營業收入，其餘屬要求對方退還的部分場地及設備租金等。楊表示曾支付7.9萬元參展7天，由於市集延遲開幕，租用的設備亦未符要求，因此提早離場，TryMart當時答允退回部分款項。

至於稱遭拖欠約2萬元收入的韓國商戶向本報表示，上周報道刊出後，TryMart曾聯絡他們，但憂慮再受訪會有負面影響，故無意進一步透露詳情。

大狀：董事辭任前欠薪須負刑責

有關TryMart拖欠員工薪金的指控，勞工處表示正協助受影響員工到勞資審裁處或小額薪酬索償仲裁處，向僱主提出欠薪申索。大律師嚴康焯表示，董事只可撇清辭任後公司的衍生法律責任，若在任期間明知而容許情况下欠薪，仍須負上刑事責任。