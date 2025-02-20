明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨第135日審訊。控方主要就《蘋果》的刊物提問，包括黎撰寫的專欄文章，黎稱他主張非暴力，法官李運騰關注黎在其文章無譴責示威者破壞建築物的行為，但對另一批黎懷疑由警察喬裝示威者的破壞行徑，則更為批判。黎智英庭上解釋，他僅轉述有人懷疑警察喬裝示威者的想法；控方追問黎是否憑臆測指控警察，以鼓勵他人仇警，黎否認。

涉案煽動文章之一、黎智英撰寫的〈2020和勇繼續一起撐下去〉於2020年1月5日刊登。文中提到，黎聽到遊行人士呼喊「光時」等口號，又稱「不知道『裝修』匯豐銀行的黑衣人是否我們的勇武手足，但是打爆中國人壽店舖玻璃的兩位黑衣人便甚有可疑……若這兩位是喬裝警員，他們目的是插贓嫁禍，若這推斷屬實，警方的目的就是製造混亂」。

文章稱「我們的勇武手足」

黎：自己與勇武派皆運動一分子

黎供稱「光時」是遊行常用口號，當時無想過是否同意。控方追問，文章在遊行後發布，口號應一直在黎腦海之中，黎回答「你可以捕捉心理，但我不同意」。控方問黎用「裝修」一詞，是否欲與示威者拉上關係，黎否認，稱該詞語方便傳遞意思。控方又問黎為何說「我們的勇武手足」，是否欲與勇武派扣連，黎稱他與勇武派都是運動一分子。李官問黎是否想不同示威者團結起來？黎同意；李官再問黎是否不欲疏遠暴力示威者，黎否認。

官指無直接批評破壞匯豐者

黎：質疑身分已有負面意味

針對匯豐銀行遭破壞，李官稱留意到文章似乎無加以批評，另一批黑衣人破壞中國人壽店舖的行為卻明顯有批評意思。黎承認無直接批評前者，解釋稱文中指不肯定該批黑衣人是否真正示威者，已有負面意味；至於後者，他是將他人懷疑警察喬裝成示威者的想法表達出來，但否認屬猜測，和否認在此基礎下指控警察以煽動仇恨。

文章續稱，「這場逆權運動正促使中共加強對學生換頭洗腦……灌輸的是階級鬥爭的仇恨和邪惡」。黎解釋他是基於文化大革命的歷史作判斷，運動後政府推展「愛國教育」是「洗腦」過程，自願愛國是高尚的，惟透過教育強迫愛國則是錯誤，因國家為人民而建立；若強制愛國，是顛倒真理。

控方另問黎是否同意不曾於2019至2020年間譴責示威者的暴力行為；黎稱不記得，同時重申「一向譴責暴力」。控方指出，黎意圖透過文章煽惑他人對港府和中央的不滿、煽惑暴力及慫使他人不守法等；黎一概否認。控方再指，黎之所以沒譴責暴力，是因想運動繼續，同時希望控制暴力，以免運動失去國際支持；黎同樣否認。

就《蘋果》2019至2020年其他刊物，包括廣告「誰殺死他她他和她」、《壹週刊》報道〈女示威者警署內遭折磨叉頸 掂胸 侮辱 阻瞓覺〉及社論〈警暴消失的「太平日子」將來臨〉，黎一概稱忘記有否閱讀過。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

上 / 下一篇新聞

民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月