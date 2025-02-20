文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警

涉案煽動文章之一、黎智英撰寫的〈2020和勇繼續一起撐下去〉於2020年1月5日刊登。文中提到，黎聽到遊行人士呼喊「光時」等口號，又稱「不知道『裝修』匯豐銀行的黑衣人是否我們的勇武手足，但是打爆中國人壽店舖玻璃的兩位黑衣人便甚有可疑……若這兩位是喬裝警員，他們目的是插贓嫁禍，若這推斷屬實，警方的目的就是製造混亂」。

文章稱「我們的勇武手足」

黎：自己與勇武派皆運動一分子

黎供稱「光時」是遊行常用口號，當時無想過是否同意。控方追問，文章在遊行後發布，口號應一直在黎腦海之中，黎回答「你可以捕捉心理，但我不同意」。控方問黎用「裝修」一詞，是否欲與示威者拉上關係，黎否認，稱該詞語方便傳遞意思。控方又問黎為何說「我們的勇武手足」，是否欲與勇武派扣連，黎稱他與勇武派都是運動一分子。李官問黎是否想不同示威者團結起來？黎同意；李官再問黎是否不欲疏遠暴力示威者，黎否認。

官指無直接批評破壞匯豐者

黎：質疑身分已有負面意味

針對匯豐銀行遭破壞，李官稱留意到文章似乎無加以批評，另一批黑衣人破壞中國人壽店舖的行為卻明顯有批評意思。黎承認無直接批評前者，解釋稱文中指不肯定該批黑衣人是否真正示威者，已有負面意味；至於後者，他是將他人懷疑警察喬裝成示威者的想法表達出來，但否認屬猜測，和否認在此基礎下指控警察以煽動仇恨。

文章續稱，「這場逆權運動正促使中共加強對學生換頭洗腦……灌輸的是階級鬥爭的仇恨和邪惡」。黎解釋他是基於文化大革命的歷史作判斷，運動後政府推展「愛國教育」是「洗腦」過程，自願愛國是高尚的，惟透過教育強迫愛國則是錯誤，因國家為人民而建立；若強制愛國，是顛倒真理。

控方另問黎是否同意不曾於2019至2020年間譴責示威者的暴力行為；黎稱不記得，同時重申「一向譴責暴力」。控方指出，黎意圖透過文章煽惑他人對港府和中央的不滿、煽惑暴力及慫使他人不守法等；黎一概否認。控方再指，黎之所以沒譴責暴力，是因想運動繼續，同時希望控制暴力，以免運動失去國際支持；黎同樣否認。

就《蘋果》2019至2020年其他刊物，包括廣告「誰殺死他她他和她」、《壹週刊》報道〈女示威者警署內遭折磨叉頸 掂胸 侮辱 阻瞓覺〉及社論〈警暴消失的「太平日子」將來臨〉，黎一概稱忘記有否閱讀過。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）