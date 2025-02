柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查

李:代讀《眾生相》伊朗演員聲明

李駿碩曾執導獲多項金像獎提名的《濁水漂流》。當地傳媒報道,柏林刑事警察局的國安部門正調查事件。李駿碩昨晚回覆本報稱,他仍身處德國,不便回應太多,但認為「關注巴勒斯坦人的安全與自由,絕對不等於傷害任何以色列人」。

柏林影展本月13至23日舉行,據李駿碩台上讀出演員Erfan Shekarriz的聲明,內容提到觀眾觀賞電影之時,逾百萬巴勒斯坦人受到西方支持的以色列當局打壓,指控德國行政當局及其文化機構,包括柏林影展,正支持(contributing)對巴人的種族隔離、種族滅絕、殺戮行為。聲明提到,其電影與自由、表達及解放有關,籲德國人捍衛談論巴人的言論自由。

聲明以口號「From the river to the sea, Palestine will be free(從河到海,巴勒斯坦將獲得自由)」作結,有德國傳媒形容口號具爭議及親巴勒斯坦,有否定以色列生存權的意味。社交平台Instagram流傳片段顯示,李讀聲明期間有觀眾起哄及打斷,有人呼應說「不要種族滅絕」、有人反問「中國有民主嗎?」亦有觀眾鼓掌歡呼。

柏林市長:影展不能出現反猶主義

李駿碩向本報提供的演辭全文提到,演員兩周前曾問他會否考慮退出柏林影展,以聲援支持巴勒斯坦的抵制、撤資、制裁運動(BDS movement),李回應稱不能,因他們花了很大努力令電影被世界看見,並認為影展能為巴勒斯坦電影人提供平台,對巴人面對的殘暴行為,表達反對聲音。

柏林市長及柏林參議院議長Kai Wegner當地周二(18日)在X帖文指事件「不可接受」,指「反猶太主義和對以色列的敵意」不能出現在柏林影展;德國猶太人中央理事會在X形容李的言論涉反猶太。當地傳媒引述柏林影展總監Tricia Tuttle稱對事件「深感遺憾」,指事前有提醒嘉賓一些政治言論屬敏感或違法。