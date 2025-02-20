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柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查

【明報專訊】憑電影《眾生相》入選今屆柏林影展的香港導演李駿碩，當地時間上周六（15日）出席活動致辭時，提及德國當局支持針對巴勒斯坦人「種族滅絕」行為，引起爭議及當地國家安全部門調查。李向本報稱，致辭內容是轉達電影其中一名伊朗演員的聲明，原擬由該演員預錄讀出，但主辦方以內容在德國文化及法律上有問題為由而拒絕播放，故由他代讀。

李：代讀《眾生相》伊朗演員聲明

李駿碩曾執導獲多項金像獎提名的《濁水漂流》。當地傳媒報道，柏林刑事警察局的國安部門正調查事件。李駿碩昨晚回覆本報稱，他仍身處德國，不便回應太多，但認為「關注巴勒斯坦人的安全與自由，絕對不等於傷害任何以色列人」。

柏林影展本月13至23日舉行，據李駿碩台上讀出演員Erfan Shekarriz的聲明，內容提到觀眾觀賞電影之時，逾百萬巴勒斯坦人受到西方支持的以色列當局打壓，指控德國行政當局及其文化機構，包括柏林影展，正支持（contributing）對巴人的種族隔離、種族滅絕、殺戮行為。聲明提到，其電影與自由、表達及解放有關，籲德國人捍衛談論巴人的言論自由。

聲明以口號「From the river to the sea, Palestine will be free（從河到海，巴勒斯坦將獲得自由）」作結，有德國傳媒形容口號具爭議及親巴勒斯坦，有否定以色列生存權的意味。社交平台Instagram流傳片段顯示，李讀聲明期間有觀眾起哄及打斷，有人呼應說「不要種族滅絕」、有人反問「中國有民主嗎？」亦有觀眾鼓掌歡呼。

柏林市長：影展不能出現反猶主義

李駿碩向本報提供的演辭全文提到，演員兩周前曾問他會否考慮退出柏林影展，以聲援支持巴勒斯坦的抵制、撤資、制裁運動（BDS movement），李回應稱不能，因他們花了很大努力令電影被世界看見，並認為影展能為巴勒斯坦電影人提供平台，對巴人面對的殘暴行為，表達反對聲音。

柏林市長及柏林參議院議長Kai Wegner當地周二（18日）在X帖文指事件「不可接受」，指「反猶太主義和對以色列的敵意」不能出現在柏林影展；德國猶太人中央理事會在X形容李的言論涉反猶太。當地傳媒引述柏林影展總監Tricia Tuttle稱對事件「深感遺憾」，指事前有提醒嘉賓一些政治言論屬敏感或違法。

相關字詞﹕種族隔離 種族滅絕 巴勒斯坦 李駿碩 柏林影展

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