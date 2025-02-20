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港聞二

【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發

【明報專訊】政府噚日公布旅發局及貿發局新主席人選。現任貿發局主席林建岳（左圖）會重掌旅發局，任期3年；前商經局長馬時亨（右圖）就接任貿發局主席，任期2年。林建岳話一定盡其所能，為香港旅遊經濟多做實事，尤其深化大灣區旅遊合作；馬時亨承諾全力以赴利用香港作為國際貿易和金融中心等嘅悠久地位，支持香港企業喺國際舞台發展。

消息：游說一番請岳少「出山」

67歲嘅林建岳今年4月1日起重掌旅發局，佢2013至2019年都做過旅發局主席，任內經歷反水貨客示威同「一簽多行」轉為「一周一行」。佢話上任後會致力深化大灣區旅遊合作，推銷「一行多站」以吸引更多海外遊客，爭取擴展「一簽多行」吸引更多內地客，並全力發揮香港會展之都優勢吸引更多商務客。政府消息人士同Emily講，經過一番游說先請到岳少「出山」，形容係「重磅回歸」同「深慶得人」。

6月1日起出任貿發局主席嘅72歲馬時亨，喺2002至2008年先後出任財庫局長同商經局長，2015年出任港鐵非執行主席，𠵱家係富衛集團非執行主席。

文體旅局長羅淑佩話，林建岳喺推動香港旅遊發展嘅經驗非常豐富，高瞻遠矚，係帶領旅發局同香港旅遊業更上一層樓嘅最佳人選，並感謝現任旅發局主席彭耀佳嘅貢獻。

商經局長丘應樺就話，馬時亨具極豐富公共服務同營商經驗，有信心佢帶領貿發局全力協助企業應對多變環球貿易格局帶嚟嘅挑戰，亦感謝林建岳喺任內貢獻良多。

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