【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了

中法帝后像同場 「似交流緊」

新亮相嘅重要珍品有《康熙帝戎裝像》，策展人兼香港故宮文化博物館副研究員王文欣介紹，康熙係中法交流嘅重要推手，佢後生嘅畫像好稀有，畫中描繪嘅騎馬射箭可謂清朝「立國之本」。新展品仲有《雍正帝朝服像》、描繪康熙祖母嘅《孝莊文皇后朝服像》，王文欣話雍正帝同孝莊文皇后都好重視中西交流，推動歐洲傳教士立足清宮，為中法宮廷交流奠基，將兩國帝后畫像放喺同一個展區，就好似佢哋隔空交流緊。

另一新展品《胤禛耕織圖》，就係仲係皇子嘅雍正帝嘅農夫模樣。王文欣話康熙推行重農政策，而法國喺18世紀積極研究中國農業同地理，傳教士蒐集資料嗰時，將好多耕織畫作送返法國。

展覽有8件一級文物，包括新展品《平定回部獻俘》。王文欣話西方傳教士成日幫清宮創作銅版畫底稿，例如嚟自法國嘅王致誠（Jean-Denis Attiret），清宮畫家依王致誠嘅圖稿完成呢幅畫，紀念乾隆平定西域戰功。

展覽由香港故宮文化博物館、北京故宮博物院、巴黎凡爾賽宮合辦，展期去到5月4日，涵蓋故宮同凡爾賽宮約150件館藏。博物館又會搞免費放映會，3月1號會播放紀錄片《法式古樂》，4月20號同5月2號就播電影《康熙與路易十四》。