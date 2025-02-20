明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多

【明報專訊】香港國際仲裁中心（港仲）公布，去年接獲352宗新仲裁案件，爭議金額創歷年新高，達136億美元（折合約1060億港元），仲裁宗數也創2009年後新高，個案較2023年和2022年分別多25%和2%。

港資港仲裁下 個案料續升

港仲秘書長劉煦婷向本報說，預期在試點城市推行「港資港仲裁」下，日後處理的仲裁宗數及金額會繼續上升。她解釋，過去在內地企業必須涉外元素才可選用香港作仲裁地，新安排下只要是香港註冊公司可受惠。

劉煦婷昨在港仲活動中說，新仲裁個案及爭議金額創新高，去年收到仲裁個案超過65%涉過去5年內新簽訂合約，認為顯示訴訟各方繼續選擇香港作為仲裁地，情况樂觀。

續國際化 86%案涉港外

本港法庭執行仲裁決定的個案同創新高，港仲引述司法機構提供數字說，去年本港法庭執行100宗仲裁裁決，較2023年及2022年分別65及72宗為高。本港法庭繼續維持仲裁友善方針，僅拒絕執行一宗仲裁判決。

訴訟方及仲裁員背景維持國際化趨勢，整體而言，86%仲裁個案至少一方來自香港以外。雖然40%仲裁個案至少一方涉內地，但14.5%個案沒有任何一方來自亞洲，較前年增加近5個百分點。前年涉俄羅斯的仲裁方居第7位，去年則跌出十大。港仲委任的仲裁員來自25個地區，頭5位分別是香港、英國、澳洲、內地及新加坡。

相關字詞﹕劉煦婷 香港國際仲裁中心 仲裁

上 / 下一篇新聞

民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月