港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多

港資港仲裁下 個案料續升

港仲秘書長劉煦婷向本報說，預期在試點城市推行「港資港仲裁」下，日後處理的仲裁宗數及金額會繼續上升。她解釋，過去在內地企業必須涉外元素才可選用香港作仲裁地，新安排下只要是香港註冊公司可受惠。

劉煦婷昨在港仲活動中說，新仲裁個案及爭議金額創新高，去年收到仲裁個案超過65%涉過去5年內新簽訂合約，認為顯示訴訟各方繼續選擇香港作為仲裁地，情况樂觀。

續國際化 86%案涉港外

本港法庭執行仲裁決定的個案同創新高，港仲引述司法機構提供數字說，去年本港法庭執行100宗仲裁裁決，較2023年及2022年分別65及72宗為高。本港法庭繼續維持仲裁友善方針，僅拒絕執行一宗仲裁判決。

訴訟方及仲裁員背景維持國際化趨勢，整體而言，86%仲裁個案至少一方來自香港以外。雖然40%仲裁個案至少一方涉內地，但14.5%個案沒有任何一方來自亞洲，較前年增加近5個百分點。前年涉俄羅斯的仲裁方居第7位，去年則跌出十大。港仲委任的仲裁員來自25個地區，頭5位分別是香港、英國、澳洲、內地及新加坡。