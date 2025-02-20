5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差

有派高層出席 冀與政府交流

運輸及物流局早前稱，預期網約平台須獲政府發牌，並負責監管司機， 但無透露車輛及司機的具體要求。據了解，當局昨安排每平台先有兩分鐘發言時間，其後為自由問答。據悉，各平台在會上提不同意見，有平台稱他們為整合各網約平台的角色，期望此類平台有其他規管制度；有平台關注會否設門檻，要求平台公司有一定規模及營運經驗才可申請牌照。

另有平台明言，如網約私家車合法化，亦有興趣加入經營相關業務。各平台另一致期望當局盡快落實平台將有何法律責任，以盡快準備。至於車輛及司機發牌，消息人士指昨並無平台建議具體發牌數目，估計或因涉商業機密，同場會面下大家發言較保守。

消息人士稱，昨日會議與期望有落差，政府在會上對眾多意見未置可否，僅稱會研究，並重申在今年內制定立法框架，但業界本來盼政府代表會透露想法。

Uber香港區總經理鍾志霆會後見傳媒，指一個平衡和可持續的監管框架，可令的士和網約車並存，Uber重視保障司機彈性工作模式和收入機會、乘客安全及服務質素。其餘4間平台昨會後無見傳媒。

交諮會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」昨在會後發稿，稱綜合運輸署點對點服務供求研究結果和持份者意見後，會聚焦討論規管網約車平台建議，交報告予政府考慮。昨為小組繼去年11月後第二次開會。立法會議員張欣宇期望政府加快立法工作，今年中公布具體規管方向，以期下半年可制定條例草案供立法會審議。