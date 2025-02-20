明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差

【明報專訊】交諮會昨午約見5間網約車平台，包括Uber、TADA、高德地圖、滴滴出行及本地的士叫車平台「飛的（FlyTaxi）」，屬政府首次公開與網約車平台開會。本報昨報道，多間平台均非常重視會議，據悉有平台派出高層親自來港出席，惟最終會議未如的士業般長達兩小時，僅約40分鐘結束。有與會人士透露，會議大部分時間僅各平台單向表達意見，政府未有拋出方案， 形容會面稍欠交流氣氛，與業界期望有更多雙向互動有落差。

有派高層出席 冀與政府交流

運輸及物流局早前稱，預期網約平台須獲政府發牌，並負責監管司機， 但無透露車輛及司機的具體要求。據了解，當局昨安排每平台先有兩分鐘發言時間，其後為自由問答。據悉，各平台在會上提不同意見，有平台稱他們為整合各網約平台的角色，期望此類平台有其他規管制度；有平台關注會否設門檻，要求平台公司有一定規模及營運經驗才可申請牌照。

另有平台明言，如網約私家車合法化，亦有興趣加入經營相關業務。各平台另一致期望當局盡快落實平台將有何法律責任，以盡快準備。至於車輛及司機發牌，消息人士指昨並無平台建議具體發牌數目，估計或因涉商業機密，同場會面下大家發言較保守。

消息人士稱，昨日會議與期望有落差，政府在會上對眾多意見未置可否，僅稱會研究，並重申在今年內制定立法框架，但業界本來盼政府代表會透露想法。

Uber香港區總經理鍾志霆會後見傳媒，指一個平衡和可持續的監管框架，可令的士和網約車並存，Uber重視保障司機彈性工作模式和收入機會、乘客安全及服務質素。其餘4間平台昨會後無見傳媒。

交諮會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」昨在會後發稿，稱綜合運輸署點對點服務供求研究結果和持份者意見後，會聚焦討論規管網約車平台建議，交報告予政府考慮。昨為小組繼去年11月後第二次開會。立法會議員張欣宇期望政府加快立法工作，今年中公布具體規管方向，以期下半年可制定條例草案供立法會審議。

相關字詞﹕交諮會 運輸及物流局 飛的 滴滴出行 高德地圖 網約車平台

上 / 下一篇新聞

民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月