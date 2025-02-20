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的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞

【明報專訊】交通諮詢委員會昨早會見的士業界商討規管網約車，曾揚言如未獲當局就打擊白牌車有滿意答覆、會發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭會後稱，因特首李家超已親自下令打擊白牌車，他相信特首可管治執法部門，故決定停止下月5日不載客行動，並就早前流出涉罷駛會議紀錄引起市民不安致歉。的士業界上午表態後，警方昨晚公布昨在全港各區打擊白牌車，截獲8輛私家車。黃羽庭昨晚向本報形容對有關執法感興奮，「特首有做嘢，我非常欣賞」。

交諮會昨早會見20多個的士團體代表。黃羽庭會後稱，運輸署稱聯同警方掃蕩白牌車，他相信特首「出聲」，執法部門會做到，故認為可取消罷駛，形容「重新出發、以前嘅嘢忘記咗佢」。被問為何業界願相信特首、未來會否再發起行動， 黃指如特首言論也無阻嚇力，「下屬部門唔執法，咁我哋都冇咩好講」，會拭目以待「執法部門做唔做到嘢」，盼採取零容忍態度。

李頌恩：政府立場一直無變 違法便執法

運輸署長李頌恩昨午會後見傳媒時，形容與的士業界會面有建設性，政府立場一直無變，當有違法事項便執法，重申今年內立法規管網約車平台。被問的士業界近年多次醞釀罷駛是否運輸署打擊白牌車不力的責任、如何防止業界再行動，李稱與的士業界溝通永遠是署長及運輸署責任，業界現無激烈行動，昨早會議反映各方可和平及有建設地表達意見。

會後約8小時，警方晚上公布昨在各區派員喬裝乘客，截獲8輛私家車涉嫌作非法出租或取酬載客用途，涉8名司機，包括6男2女，年齡36至63歲，行動中扣查3輛車。警方稱道路安全為警務處長首要行動項目之一，重申會根據行動優次緩急，配備適當資源和人手打擊白牌車，無提及是否因特首要求執法。至於8名司機是否被捕，警方稱案件仍在調查，因涉行動細節，不便透露所涉平台。

運輸署昨午會見5間網約車平台，Uber、TADA及高德地圖現有提供網約私家車，滴滴出行及「飛的（FlyTaxi）」則僅網約的士。據悉署方會上有提醒各平台相關法例要求。

黃羽庭昨晚向本報形容對當局即日執法感興奮。被問會否擔心是次執法只是罷駛壓力下的「一次行動」，黃稱要靠大家監察，不會形容為「成功爭取」，但現對政府有信心，期望警方執法後有阻嚇作用。

相關字詞﹕白牌車 運輸署 黃羽庭 網約車 交諮會 的士罷駛 的士

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