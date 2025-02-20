欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費

政府提交條例草案昨二讀通過，當局建議對私家車及電單車分時段收費；田北辰的修正案則建議私家車、電單車僅在早上往九龍及晚上往元朗方向的繁忙時段收費，的士收費降至全日劃一5元。多名議員發言稱不支持修正案，其中選委界別陳紹雄稱，修正案會導致隧道擠塞，額外車流亦加劇周邊道路壓力，又指會令隧道每年赤字逾2.7億元，牴觸用者自付及收回成本原則，批評「修正案從天而降，欠缺全盤考慮，以及評估帶來影響，並非負責之舉」。

唯一支持修正案的新思維狄志遠稱，修正案直接減低市民及運輸業者負擔，吸引更多車使用隧道有助分流，緩解其他路段擠塞，又舉例屯門公路多年免費，並無收費爭議，反映政府預設部分公共道路毋須自負盈虧。

指近年千億建4隧均不收費

田北辰：政府對收費與否無原則

田北辰稱，過往政府對隧道收費與否「無原則」，舉例最近政府興建的4條隧道，共花約1000億元亦無收費，大欖隧道「政府一個仙都無出過」，如今估算收回成本後「倒賺」3億元。他稱，政府早前稱修正案引致繁忙時間塞車，因只考慮降低的士收費而增加的車流，無估算分流到非繁忙時段的私家車。隧道虧蝕方面，他表示現時9條免費隧道無收入，反問是否有財政持續性。至於有議員指修正案「從天而降」，田解釋因未能加入草案委員會，無權提修正案，如昨日不提案才是不負責任。

陳美寶：路短慳油足抵隧道費

承諾實施半年蒐數據檢視

陳美寶回應稱，針對進一步減少商用車收費，認為使用隧道路程較屯門公路短，節省燃油費足以抵消隧道費。她承諾方案實施約半年後便開始蒐集數據，盡快檢視方案。