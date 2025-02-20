明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費

【明報專訊】政府今年5月收回大欖隧道專營權，立法會昨日審議新收費條例草案，實政圓桌田北辰提出修正案，倡私家車、電單車及商用車除繁忙時間外均免費，惟會上多名議員表明不支持，有議員指按政府估算，修正案會導致隧道費收入大減，每年虧蝕，亦憂導致交通擠塞。運輸及物流局長陳美寶說，因修正案會造成交通擠塞、衍生營運赤字等影響，政府反對。

政府提交條例草案昨二讀通過，當局建議對私家車及電單車分時段收費；田北辰的修正案則建議私家車、電單車僅在早上往九龍及晚上往元朗方向的繁忙時段收費，的士收費降至全日劃一5元。多名議員發言稱不支持修正案，其中選委界別陳紹雄稱，修正案會導致隧道擠塞，額外車流亦加劇周邊道路壓力，又指會令隧道每年赤字逾2.7億元，牴觸用者自付及收回成本原則，批評「修正案從天而降，欠缺全盤考慮，以及評估帶來影響，並非負責之舉」。

唯一支持修正案的新思維狄志遠稱，修正案直接減低市民及運輸業者負擔，吸引更多車使用隧道有助分流，緩解其他路段擠塞，又舉例屯門公路多年免費，並無收費爭議，反映政府預設部分公共道路毋須自負盈虧。

指近年千億建4隧均不收費

田北辰：政府對收費與否無原則

田北辰稱，過往政府對隧道收費與否「無原則」，舉例最近政府興建的4條隧道，共花約1000億元亦無收費，大欖隧道「政府一個仙都無出過」，如今估算收回成本後「倒賺」3億元。他稱，政府早前稱修正案引致繁忙時間塞車，因只考慮降低的士收費而增加的車流，無估算分流到非繁忙時段的私家車。隧道虧蝕方面，他表示現時9條免費隧道無收入，反問是否有財政持續性。至於有議員指修正案「從天而降」，田解釋因未能加入草案委員會，無權提修正案，如昨日不提案才是不負責任。

陳美寶：路短慳油足抵隧道費

承諾實施半年蒐數據檢視

陳美寶回應稱，針對進一步減少商用車收費，認為使用隧道路程較屯門公路短，節省燃油費足以抵消隧道費。她承諾方案實施約半年後便開始蒐集數據，盡快檢視方案。

上 / 下一篇新聞

民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月