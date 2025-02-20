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港聞二

孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%

【明報專訊】勞工及福利局長孫玉菡昨書面答覆立法會議員質詢，表示詐騙綜援情况不普遍，近年確立有詐騙成分的個案僅佔綜援個案總數約0.1%至0.3%。根據當局數字，經社署調查後確立有詐騙成分的個案數目由2020/21年度370宗，增約59.2%至2023/24年度589宗，為2020/21年度以來最高。

議員關注隱瞞境外資產收入

孫：入境處助分析 見疑主動查

新民黨議員李梓敬昨立法會提出質詢，關注隱瞞境外資產或收入的詐騙綜援個案，以及社署有否足夠人手處理調查。根據勞福局回覆，經社署調查後確立有詐騙成分的個案，雖未有2024/25年度全年數字，但截至去年12月有344宗個案，已超越2021/22年度水平。至於社署主動調查個案於2021/22年度最多，達550宗，惟2022/23與2023/24年度回落，分別有402及423宗。

孫玉菡稱，社署按風險為本的原則處理綜援個案，亦會抽樣調查代領綜援個案，並聯絡入境事務處等部門、機構分析，若懷疑申請者未如實申報入息及資產，或將資產存在外地，會主動調查跟進。

孫續稱，社署各區社會保障辦事處有逾1400名社會保障職系人員參與審批申請、覆檢已批核個案及調查可疑個案，另有6隊特別調查隊。有關調查隊曾在2021年增加人手，現由約120名社會保障職系人員組成，社署亦聘用3名前紀律部隊人員擔任偵查顧問，協助處理較複雜個案。

立法會福利事務委員會副主席選委界議員江玉歡建議，社署可引入人工智能（AI）初步審查，再以人手核對資料，有助加大偵查力度。

相關字詞﹕詐騙 綜援 社署 孫玉菡 勞工及福利局

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