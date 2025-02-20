婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現

案中兩名被告分別為伍超光（54歲）及鄭德起（53歲），兩人被指為女子范佩韻的同黨，被控共3項欺詐罪及4項俗稱「洗黑錢」的控罪。

倫敦晤「投資伙伴」 事主付住宿

「佢哋住套房 我住經濟房」

78歲事主楊少蓉續作供，稱於2014年認識范，對方游說她投資不同項目；同年8月，范聲稱帶楊前往英國與投資伙伴會面；楊不諳英語，要求有中文版文件說明投資內容，范續向她提供文件，說明楊須投資1100萬美元，但保證她不會有任何虧損；范在倫敦安排外國人與楊見面，其間酒店住宿由楊支付，楊稱有一晚她找范傾談才知對方竟租住套房，並稱「佢哋住套房，我住經濟房，全部用我個名找錢」。

楊續稱，當時范推薦她投資歐洲的酒店。控方展示一份相關文件，為「投資酒店」的合資協議，訂明由范一方出資1.25億美元，楊一方出資1100萬美元，文件上有楊的簽署。楊表示，范從未說過有多少分成，她一知半解便簽署文件，因為她認為自己是「掹車邊」、湊數跟范合資，故只管配合對方行事。

翌年1月，范游說楊投資山東的保健產品計劃，楊開出150萬美元（約1200萬港元）支票，范給予楊約1400萬元的期票，稱3個月後收到通知便可兌現；楊收到期票後頓感安心，以為可賺取約200萬元差額回報，惟到期後沒有收到通知，楊多次追問范，范藉詞「未得住」拖延款項，最終不了了之。

被告私下提取投資基金110萬美元

事主：嘩，又賺我100萬

楊補充，她等候通知期間，由於急需周轉以支付她在珠海買樓的尾款，范表面向楊預付500多萬元，私下卻從楊的投資基金中取走110萬美元，楊庭上稱「嘩，又賺我100萬」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 142/23】