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貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案

【明報專訊】通訊辦前年底推出「短訊發送人登記制」，登記帳號以「#」號開頭，助市民識別短訊真偽。本報上周六頭版報道有市民收到「#」號開頭假冒順豐速遞短訊。警方表示，過去一個多星期接獲28宗相關報案，一人損失2.2萬元。警方及通訊辦調查相信騙徒利用電召客貨車載「偽基站」在全港各區發送釣魚短訊，圖騙信用卡資料，一名23歲男子涉串謀詐騙被捕。警方及通訊辦呼籲市民發現手機短時間由「收爆」變成2G網絡，其間收到短訊要加倍留意，亦不應點擊陌生或可疑連結。

通訊辦：個別事件 「＃認證」行之有效

通訊辦稱，短訊發送人登記制自2023年12月推出至今一直有效運作，截至今年1月底超過440個公私營機構登記獲認證，相信今次屬個別事件，不影響制度整體實施成效及日後運作。通訊辦稱已要求各流動網絡商加強監察網絡異常，並設立通報機制，一旦發現可疑會迅速與警方行動。

涉冒支付寶順豐易通行 一人失2.2萬

警方本月11日開始，陸續收到28名市民報警及聯絡通訊辦等表示收到偽冒「#」開頭及附釣魚網站超連結短訊，據悉涉及偽冒支付寶、順豐、易通行等。其中一人點擊連結提供信用卡資料，損失約2.2萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科聯絡通訊辦及電訊商跟進，發現該釣魚短訊並非本港流動網絡發出，源頭來自非法無線電干擾器，即俗稱「偽基站」。

警方鎖定涉案疑犯，周一（17日）連同通訊辦人員在旺角區執法，以串謀詐騙拘捕23歲本地男子。網罪科高級督察溫浚康表示，被捕男子當時身處一輛客貨車，警方檢取兩部手機及運作中的偽基站。據了解，被捕男子當時在現場操作偽基站，相信他取酬行事。據了解，這是近年來首次有人因偽基站被捕。

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理盧子謙表示，偽基站透過2G網絡發送短訊，2G制式下手機不會驗證基站是否電訊商，偽基站可誘騙手機連接其網絡接收詐騙短訊。騙徒為免被電訊商發現，偽基站會限制功率，只干擾附近，每次發短訊量有限，亦非全部手機都被干擾。盧提醒，騙徒不一定只會假冒「#」開頭發送短訊，亦有可能冒認親友，呼籲市民勿點擊陌生或可疑連結，涉及金錢要特別留意。

方保僑：手機可設定暫停2G

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，偽機站並非新犯案手法，幸警民及電訊商合作，在短時間內破案。方提醒，可以考慮開啓手機設定頁面，暫停2G功能，避免收到由此手法發放的釣魚短訊，惟最重要是不應胡亂點擊可疑連結。

相關字詞﹕釣魚短訊 偽基站

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