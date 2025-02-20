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港聞二

荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人

【明報專訊】警方毒品調查科一連兩日分別在荃灣及機場破獲販毒案，在荃灣搗破兩毒品儲存倉，在一批油漆內檢獲約137.2公斤氯胺酮，另在機場兩名從卡塔爾返港本地男女的行李檢獲15.1公斤可卡因。兩案檢獲的毒品總值約7600萬元，共拘捕3男1女。

貨值共7600萬元

毒品調查科高級督察陳裕詠表示，周一（17日）突擊搜查由同一販毒集團操控、分別位於荃灣兩幢工廈的毒品倉，在兩個單位共發現245個共載1470罐報稱油漆貨物的箱，仔細檢查發現，毒販將袋裝氯胺酮以油漆作掩飾藏在罐內，行動中共檢獲137.2公斤氯胺酮，市值約6500萬元，拘捕正在拆貨的48歲林姓男子。初步相信他收數萬元報酬處理該批毒品，儲存倉營運約一個月。探員亦同時搜查葵涌一個住宅單位，拘捕30歲黃姓男子，相信他負責管理兩個毒品儲存倉，並安排接收及處理藏有毒品的油漆。

被捕兩男各被暫控一項販運危險藥物罪，今早在西九龍裁判法院提堂。

陳裕詠指出，檢獲的氯胺酮藏於1400多個油漆罐，相信販毒集團試圖以油漆氣味掩飾毒品氣味，將毒品隱藏在正常貨物，並透過合法途徑從外地偷運抵港。警方相信已從源頭堵截大批毒品流入本地市場。

另外，毒品調查科高級督察何灝庭稱，周二晚上約10時聯同海關，截查從卡塔爾多哈飛抵本港的兩本地男女，在行李篋發現6隻毛公仔，內藏687粒圓形膠囊，共檢獲15.1公斤可卡因，市值約1100萬元。初步相信兩人相識，均報稱無業，估計受免費旅遊及數萬元報酬利誘下協助運毒。52歲盧姓男子及53歲陳姓女子被暫控販運危險藥物罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

相關字詞﹕販毒 氯胺酮 可卡因

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