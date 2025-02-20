父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地

指見哭即搖晃 共8至10次

被告劉佳坪（現年42歲）被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告女友、雅思生母梁小欣供稱，她2020年5至7月與被告同住深水埗單位，被告好像「無王管」一樣，常粗暴對待雅思，包括用心口壓在雅思面部，令雅思面青和無法呼吸，並在廁所用花灑水淋向雅思，使雅思全身濕透；被告又曾用手指「篤」雅思額頭，使之出現瘀痕及手指痕。她常為雅思塗去瘀膏，「好似搽極都搽唔完」。

稱遭威脅憂累家人 無法離開

梁小欣供稱，被告曾用手捉住雅思的腳，將雅思身體倒轉，頭部撞地。被告曾有4至5次抽起雅思雙腿、摔在牀上，令雅思撞到背部和後腦，傳出「嘭」一聲；她曾質問「做咩咁對佢？知唔知會撻親佢？」、「你咁樣撞佢個頭，一甩手成個頭都爆」，被告從不回應。被問為何不帶雅思離開被告，她稱遭被告要求和娘家斷絕關係，加上被告威脅斬傷其父，擔心帶雅思搬回娘家居住，會累及家人。

錄被告行為 遭要求刪片

梁提及，她曾用電話拍攝被告行為，被告要求刪片，更將風扇扔向她；被告亦不滿雅思跟隨母姓，要求改名「劉雅稀」。庭上展示兩人WhatsApp對話，梁向被告說「你趕佢走，即係趕埋我走」。她庭上解釋，被告不滿雅思常哭泣，不想和雅思同住。

就雅思7月18日送院經過，梁指當日早上雅思起牀說「good morning，爸爸媽媽」，其後她外出替被告買早餐，被告致電稱雅思暈倒。她透過FaceTime見雅思呼吸困難，着被告召白車，被告要求她「買埋早餐先好返嚟」。

庭上播放控制中心和被告、梁之間的對話錄音，講述雅思手腳僵硬，救護車即將到場。梁聽畢錄音表示「好辛苦，唞唔到氣」，法官遂下令提早休庭，着梁好好休息。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】