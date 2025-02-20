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港聞

港聞二

煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒

【明報專訊】被指為「香港獨立黨」主席的教師黃煡聰，早前網上發帖主張外國派軍入侵香港，去年在區域法院承認《港區國安法》串謀煽動分裂國家罪，被判監5年。黃早前入稟高院申請司法覆核，稱自己已獲外國國籍，要求法庭裁定他並非中國公民。高院前天（18日）頒下判辭稱，黃是否已失中國國籍「具爭論餘地」，惟他早前向入境處提出申請放棄中國籍等未有結果，現階段就此提出司法覆核言之尚早，拒批覆核許可。

官料為領事探視等待遇

指申請未定案覆核過早

司法覆核申請人為黃煡聰，指認答辯人為入境處長，保安局長、懲教署長、警務處長及律政司被列為指認利害關係方。

高院法官陳健強前日頒下判辭表示，黃煡聰生於香港，持香港永久居民身分證及2019年發出的護照。2022年10月，黃以2018年發出、2023年失效的葡萄牙護照入境香港。同年11月，黃還押懲教署看管，至去年承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，4月被判監5年。

就本案申請，判辭披露黃煡聰分別於2024年1月及4月向入境處申請改國籍和棄中國國籍。之後黃申請司法覆核，指在本港實施的《中華人民共和國國籍法》條文不承認雙重國籍等，要求法庭裁定已獲外國國籍的自己不再是中國公民。

陳官提到，黃似乎希望透過向入境處申請改變國籍和放棄中國國籍，獲得領事探視和其他待遇，包括法律諮詢和被逐離香港。陳官另指出，黃是否已喪失中國國籍「具爭論餘地」，但黃向入境處提出的申請未有結果，認為他目前就此提出司法覆核「顯然為時過早」，遂拒絕批出覆核許可，同時不作訟費命令。

【案件編號：HCAL 2009/24】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 中國籍 港區國安法 串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪 香港獨立黨

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