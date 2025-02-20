「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」

【明報專訊】法官謝沈智慧昨於判辭詳細解釋「免受雙重損害」（rule against double jeopardy）的原則和測試，提及控方於聆訊時將該法律原則與另一法律原則「一罪兩審」混淆；辯方亦於陳辭階段說案件有違「一罪兩審」（autrefois convict/ autrefois acquit），但辯方內容及援引案例均為支持「免受雙重損害」。法官指出，兩項法律原則類同，但測試卻完全不同，對法庭權力的影響亦有異。
一罪兩審指控罪元素相同
判辭指出，終審法院就「一罪兩審」和「免受雙重損害」給予「清晰、精簡、易明」的解釋。「一罪兩審」是指兩次檢控的控罪元素相同，或是第二次檢控中包含首次檢控的控罪元素，故其適用範圍極狹窄，法庭只需考慮控罪的元素；「免受雙重損害」則指控方作出第二次檢控，而該檢控是基於與首次檢控「相同或大致相同」的事實，而控方無法提出特別或極特殊的情况支持第二次檢控，即屬違反該原則。
一罪兩審被告可判無罪
免受雙重損害可酌情擱聆訊
就法庭權力方面，只要辯方成功確立「一罪兩審」，被告有權獲判無罪，法庭就此沒有酌情權處理，亦毋須考慮案件有否濫用程序或不公的情况；「免受雙重損害」則屬於濫用程序、惡意、壓迫、不公及令人反感等，當辯方成功確立，而控方無法提出特別或極特殊的情况支持第二次檢控，法庭在普通法下可行使酌情權以擱置聆訊。因此法官指本案應聚焦有否違反「免受雙重損害」。