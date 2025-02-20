「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」

一罪兩審指控罪元素相同

判辭指出，終審法院就「一罪兩審」和「免受雙重損害」給予「清晰、精簡、易明」的解釋。「一罪兩審」是指兩次檢控的控罪元素相同，或是第二次檢控中包含首次檢控的控罪元素，故其適用範圍極狹窄，法庭只需考慮控罪的元素；「免受雙重損害」則指控方作出第二次檢控，而該檢控是基於與首次檢控「相同或大致相同」的事實，而控方無法提出特別或極特殊的情况支持第二次檢控，即屬違反該原則。

一罪兩審被告可判無罪

免受雙重損害可酌情擱聆訊

就法庭權力方面，只要辯方成功確立「一罪兩審」，被告有權獲判無罪，法庭就此沒有酌情權處理，亦毋須考慮案件有否濫用程序或不公的情况；「免受雙重損害」則屬於濫用程序、惡意、壓迫、不公及令人反感等，當辯方成功確立，而控方無法提出特別或極特殊的情况支持第二次檢控，法庭在普通法下可行使酌情權以擱置聆訊。因此法官指本案應聚焦有否違反「免受雙重損害」。