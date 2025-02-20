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北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭

【明報專訊】 2018年一輛校巴在北角疑無拉手掣溜下斜路，釀成5死2傷，司機承認未拉手掣的傳票控罪，被罰款2000元。4年後死因研訊展開後「煞停」，律政司申覆核案件，及後控告涉案司機危駕致死等罪（見表）。被告表明不認罪，辯方去年向法庭申請永久擱置聆訊。區院法官謝沈智慧昨日頒下判決表示，被告面對的兩次檢控均源於「相同或大致相同」的事實，違反「免受嚴重損害」原則，因此下令永久擱置案件程序，辯方可獲訟費。

官：控方混淆法律原則

會考慮投訴

法官另於判辭稱，控方聆訊時將「一罪兩審」及「免受嚴重損害」的原則及測試混淆（見另稿），援引明顯完全無關或不適用的案例，還向法庭聲稱案例的「跋文」和「附錄意見」為案件的判決，有誤導法庭之虞。法官又指，控方向辯方大律師提出批評時用了「極之冒犯及嚴厲」的用語，如屢次指稱辯方「混淆視聽」，法官認為這些批評全無基礎，控方行為並不合適。法官在庭上表示會考慮投訴。

律政司發言人表示，會仔細研究法官裁定，再決定需否跟進，重申律政司一直恪守《基本法》第63條下的憲制責任，以中立和專業態度處理檢控工作，不偏不倚，一視同仁，維持司法公義。

已退休的被告吳耀宗（66歲）昨以輪椅代步出庭，他早前否認一項「危駕引致他人死亡」及一項「危駕引致他人身體受嚴重傷害」，即於2018年12月10日在北角熙和街近英皇道（東行）交界，在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致5人死亡及兩人身體受嚴重傷害。

稱事實「相同或大致相同」

無原因支持續檢控

法官昨頒判辭闡述判決理由，提及正如辯方所指，兩次檢控均源於同一事件，案發時間地點、所涉車輛及車禍結果均相同；兩次檢控均與被告停泊小巴的方式有關；而且事件始末都被附近許多閉路電視及車的行車記錄儀記錄，對當日的事根本不可能有爭議，新增的證供對事件起因經過亦無「實質性的增補」。雖然控方力陳兩次檢控有別，傳票案須證明被告是小巴掌管者，危駕案須證明被告為小巴駕駛者，惟法官直指兩者源於同一證供，即「被告是小巴司機」。

判辭續指，控方稱傳票案指控被告無善用手掣阻止小巴滑行，但危駕案除了指控被告無善用手掣，還指控他將小巴停在斜坡及無將軚盤扭左等。法官認為控方無認真審視專家證供，專家分析小巴溜前成因是被告沒拉妥手掣，並沒涵蓋其他因素，因此兩次檢控屬於「相同或大致相同事實」所致。

法官亦考慮控方其他說法，例如立法原意不可能會預期僅以傳票控罪或罰款，處理有人命傷亡的交通案件。法官對此表示，立法當局不參與檢控，律政司才是唯一可作檢控的機關，既然案件傷亡嚴重，控方更應該在首次檢控時或最遲於首次檢控完結前，以最嚴謹態度考慮適當的控罪。

死因研訊間改檢控決定

官：控方疏忽

法官又指，死因研訊一般在所有刑事檢控程序完結後才會展開，不過死因研訊期間，本案控方受死傷者家屬質疑後才向專家索取意見，改變原有檢控決定。法官直指控方錯誤或疏忽均不構成特別或特殊原因。因兩次檢控均由「相同或大致相同事實」導致，亦無特別或特殊原因支持繼續檢控，因此有違「免受雙重損害」原則，法官下令永久擱置聆訊。

【案件編號：DCCC 1129/22】

相關字詞﹕區域法院 永久擱置聆訊 奪命交通意外 校巴 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 危險駕駛導致他人死亡 北角

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