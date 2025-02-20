上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定

衛生署稱，有關私家醫院識別事件後24小時內通知該署，但無正面回應涉事日間醫療中心是否按時呈報。該署續稱，收到呈報後隨即跟進，並要求有關私營醫療機構4周內提交調查報告；有關機構亦已採取改善措施，署方會繼續監察實施情况。

聖保祿：研改善派藥系統

聖保祿醫院回覆查詢稱，首宗個案涉一名40歲男病人，去年12月2日接受射頻心導管消融術，其間醫生指示注射1毫克嗎啡以止痛，護士錯誤注射了5毫克嗎啡。第二宗個案涉及去年12月30日化療的36歲男病人，醫生指示派發1650毫克口服藥物Xeloda，護士錯誤派發650毫克。兩名病人事後情况穩定，皆於翌日出院。院方稱已檢討涉事護士工作表現，並加強溝通及相關培訓，亦研究改善派藥系統，以防再有類似事件。

另涉養和卓健

另外一宗私家醫院涉錯誤處方藥物事件，據悉涉養和醫院。衛生署稱，事件涉及有過敏史33歲女病人，錯誤獲發含撲熱息痛口服藥物，病人情况穩定。至於日間醫療中心呈報的事件，則涉38歲男病人獲配發錯誤劑量口服抗糖尿病藥，其情况穩定，據悉事涉卓健醫療體檢中心。本報昨向兩機構查詢，截稿前未收到回覆。

衛生署稱，上述私營醫療機構已向該署提交調查報告，其中兩宗仍在調查。至於經調查發現涉違規的事件，據悉為聖保祿醫院注射5倍嗎啡事件，以及卓健醫療體檢中心發錯糖尿病藥劑量事件，衛生署已要求機構確保員工熟悉並嚴格遵守相關政策和程序，另要求卓健醫療體檢中心確保在醫生或藥劑師監督下配發藥物。