明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定

【明報專訊】衛生署去年第四季接獲4宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件呈報，3宗由私家醫院呈報，餘下一宗由日間醫療中心呈報，4名病人情况穩定。其中兩宗個案涉聖保祿醫院，分別涉及40歲男病人被錯誤注射5倍嗎啡，以及36歲化療男病人被錯誤派少1000毫克口服藥物。

衛生署稱，有關私家醫院識別事件後24小時內通知該署，但無正面回應涉事日間醫療中心是否按時呈報。該署續稱，收到呈報後隨即跟進，並要求有關私營醫療機構4周內提交調查報告；有關機構亦已採取改善措施，署方會繼續監察實施情况。

聖保祿：研改善派藥系統

聖保祿醫院回覆查詢稱，首宗個案涉一名40歲男病人，去年12月2日接受射頻心導管消融術，其間醫生指示注射1毫克嗎啡以止痛，護士錯誤注射了5毫克嗎啡。第二宗個案涉及去年12月30日化療的36歲男病人，醫生指示派發1650毫克口服藥物Xeloda，護士錯誤派發650毫克。兩名病人事後情况穩定，皆於翌日出院。院方稱已檢討涉事護士工作表現，並加強溝通及相關培訓，亦研究改善派藥系統，以防再有類似事件。

另涉養和卓健

另外一宗私家醫院涉錯誤處方藥物事件，據悉涉養和醫院。衛生署稱，事件涉及有過敏史33歲女病人，錯誤獲發含撲熱息痛口服藥物，病人情况穩定。至於日間醫療中心呈報的事件，則涉38歲男病人獲配發錯誤劑量口服抗糖尿病藥，其情况穩定，據悉事涉卓健醫療體檢中心。本報昨向兩機構查詢，截稿前未收到回覆。

衛生署稱，上述私營醫療機構已向該署提交調查報告，其中兩宗仍在調查。至於經調查發現涉違規的事件，據悉為聖保祿醫院注射5倍嗎啡事件，以及卓健醫療體檢中心發錯糖尿病藥劑量事件，衛生署已要求機構確保員工熟悉並嚴格遵守相關政策和程序，另要求卓健醫療體檢中心確保在醫生或藥劑師監督下配發藥物。

相關字詞﹕衛生署 聖保祿醫院 醫療重要風險事件 私家醫院

上 / 下一篇新聞

民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月