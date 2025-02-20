民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定

消息稱民主黨近期討論前路問題，醞釀解散。民主黨昨就《財政預算案》建議召開記者會，羅健熙回應近日報道稱，該黨中委會今晚將開會商討前路，對於民主黨會否解散，他說有待中委會商議，下決定前不便評論。他強調需諮詢400名黨員及黨內元老看法，會按黨章行事，重大決定須經會員大會通過。被問到個人對解散意向，羅健熙稱無個人意見，對於解散也無包袱。

受壓否？ 羅：暫不便回應

民主黨去年12月才換屆，事隔兩個月突然討論去向，羅健熙理解公眾有疑惑，現階段不能交代太多。他又多次被問到有否受政治壓力、有否「中間人」傳話着民主黨停運等，均稱暫時不便回應。

翻查資料，民主黨的公司秘書上月已辭職。根據民主黨2023/24年度財務報表，該黨上年度虧蝕約210萬元，淨資產尚餘逾935萬元，該黨位於太子的總部，由民主黨持有的Sound Factor Limited擁有。根據民主黨章，解散後的剩餘資產應轉交或贈予跟民主黨宗旨相近的機構或慈善機構。

民協社民連：無接解散信息

民主黨前主席劉慧卿及楊森稱，現階段不便評論該黨未來路向。

民協及社民連均表示，近期無收到信息要求解散。民協主席廖成利盼本港社會維持多元、自由，「如果沒有民主黨會失色很多」。被問到會否擔心「寒蟬效應」，他說言之尚早，民協本周末將召開執委會，料討論最新政治形勢及民主黨解散事宜。

劉兆佳：不意外 湯家驊：可惜

全國港澳研究會顧問劉兆佳對民主黨解散不意外，在「愛國者治港」下民主黨縱願否定昔日路線、承擔2019年反修例示威責任，中央也未必信任，遑論能否獲選民支持。他相信中央不在乎民主黨存留，該黨對國安威脅有限，但長遠而言當民主黨解散，日後不會再出現民主派未能參選等爭議，有助減少國際壓力。

行會成員湯家驊表示，民主黨是歷史悠久且規模較大的泛民政黨，倘最終解散感可惜。他說，民主黨近年影響力小，於議會沒席位，作為政黨無存在意義，解散實際影響有限。他稱外國對香港政治看法本已負面，不認為民主黨解散後將再變壞，期望本港出現新的政治力量，在一國兩制框架下繼續爭取民主。

民主黨1994年由港同盟及匯點合併而成，回歸初年是立法會及區議會最大黨。民主黨多名前議員因民主派初選案入獄，自2020年未參與任何選舉。該黨近年屢被問及前路，羅健熙一直稱希望在社會維持多元聲音。

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