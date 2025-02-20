明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定

【明報專訊】創黨逾30年的民主黨醞釀解散，中委會今晚開會討論未來路向，議程包括解散民主黨。據了解，民主黨近期收到多方人士「建議」解散，黨內衡量政治、法律等因素後，傾向決定解散。主席羅健熙昨稱，中委會討論「沒有設置限制」，包括所有可能，強調重大事項須由會員大會決定。他個人對解散沒包袱，「如果來到有一天（要解散）的時間，我們都只能去面對」。

消息稱民主黨近期討論前路問題，醞釀解散。民主黨昨就《財政預算案》建議召開記者會，羅健熙回應近日報道稱，該黨中委會今晚將開會商討前路，對於民主黨會否解散，他說有待中委會商議，下決定前不便評論。他強調需諮詢400名黨員及黨內元老看法，會按黨章行事，重大決定須經會員大會通過。被問到個人對解散意向，羅健熙稱無個人意見，對於解散也無包袱。

受壓否？ 羅：暫不便回應

民主黨去年12月才換屆，事隔兩個月突然討論去向，羅健熙理解公眾有疑惑，現階段不能交代太多。他又多次被問到有否受政治壓力、有否「中間人」傳話着民主黨停運等，均稱暫時不便回應。

翻查資料，民主黨的公司秘書上月已辭職。根據民主黨2023/24年度財務報表，該黨上年度虧蝕約210萬元，淨資產尚餘逾935萬元，該黨位於太子的總部，由民主黨持有的Sound Factor Limited擁有。根據民主黨章，解散後的剩餘資產應轉交或贈予跟民主黨宗旨相近的機構或慈善機構。

民協社民連：無接解散信息

民主黨前主席劉慧卿及楊森稱，現階段不便評論該黨未來路向。

民協及社民連均表示，近期無收到信息要求解散。民協主席廖成利盼本港社會維持多元、自由，「如果沒有民主黨會失色很多」。被問到會否擔心「寒蟬效應」，他說言之尚早，民協本周末將召開執委會，料討論最新政治形勢及民主黨解散事宜。

劉兆佳：不意外 湯家驊：可惜

全國港澳研究會顧問劉兆佳對民主黨解散不意外，在「愛國者治港」下民主黨縱願否定昔日路線、承擔2019年反修例示威責任，中央也未必信任，遑論能否獲選民支持。他相信中央不在乎民主黨存留，該黨對國安威脅有限，但長遠而言當民主黨解散，日後不會再出現民主派未能參選等爭議，有助減少國際壓力。

行會成員湯家驊表示，民主黨是歷史悠久且規模較大的泛民政黨，倘最終解散感可惜。他說，民主黨近年影響力小，於議會沒席位，作為政黨無存在意義，解散實際影響有限。他稱外國對香港政治看法本已負面，不認為民主黨解散後將再變壞，期望本港出現新的政治力量，在一國兩制框架下繼續爭取民主。

民主黨1994年由港同盟及匯點合併而成，回歸初年是立法會及區議會最大黨。民主黨多名前議員因民主派初選案入獄，自2020年未參與任何選舉。該黨近年屢被問及前路，羅健熙一直稱希望在社會維持多元聲音。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕匯點 港同盟 羅健熙 愛國者治港 民主黨解散 民主黨

上 / 下一篇新聞

羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
羅健熙：政府原允約談財政預算案 後稱撞會
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
上季4宗給錯藥 2涉聖保祿醫院 衛署：病人穩定
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
北角5死校巴案 危駕聆訊永久擱置 官指「一事兩控」 斥律政司涉誤導法庭
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
「免受雙重損害」關乎案情事實 官指控方混淆「一罪兩審」
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
煽動分裂認罪男申棄中國籍 提覆核遭拒
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
父涉殺3歲女 母：被告曾將幼女倒轉頭撞地
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
荃灣搗「毒油漆」機場檢「毒公仔」 兩案拘4人
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
貨Van載偽基站發#短訊 青年被捕 2G頻譜漏洞誘附近手機連接 一周28報案
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
被捕者取酬辦事 車上同黨警到前離開
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
婦墮「契女」騙局 1400萬元期票拖兩年未兌現
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
孫玉菡：騙綜援不普遍 佔0.1%至0.3%
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
欖隧收回 分時段收費通過二讀 政府反對非繁忙私家車免費
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
的士棄罷駛 警同日截8白牌車 聯誼會黃羽庭：特首有做嘢 非常欣賞
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
5網約平台多單向表意見 晤交諮會期望有落差
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
港仲裁新案金額 去年逾千億新高 宗數2009年來最多
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
柏林影展提撐巴言論 李駿碩掀德國安調查
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
文章臆測警喬裝示威者 黎智英否認鼓勵仇警
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
TryMart涉捲款拖糧 內地人報警稱失5.3萬
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
破6走私煙運毒案 檢貨值近兩億
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】故宮館增20展品 戎裝康熙來了
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】林建岳重掌旅發 馬時亨入主貿發
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】facebook新規則 直播片保留30日後移除
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月
【Emily】機場櫻花園擴展 觀賞期有一個月