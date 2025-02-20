活在灣區：深圳看《哪吒2》票價可低至19.9元

明報記者 龍彩霞

百度數據顯示，2024年內地春節檔期平均電影票價不到50元，2025年春節檔期的平均票價達到50.8元。一線城市的電影院票價通常較高，部分影片和受歡迎場館的票價更可能超過50元，甚至達到百多元。有報告更指出某些內地縣市春節檔期票價高達124.9元。至於深圳的電影票價通常介乎45元至120元之間，視乎不同影院、場次和票種而有所不同，然而也有戲院推出特價優惠，部分影片的票價低至19.9元（見表1）。與香港的票價相比，深圳的票價普遍較低，特別是在非黃金時段或使用優惠券的情况下。在深圳，不同的影院提供多種票價選擇，這讓消費者可以根據自己的預算選擇合適的場次。若在影院現場購票，票價通常較貴，如能使用各大購票平台，票價則可以低至19.9元，特別是透過促銷活動或團購購票。

學生優惠票更可低至15元

「貓眼電影」是內地一個非常流行的在線購票平台，提供線上選座和購票服務，「貓眼電影」優惠活動相當頻繁，特別是在節假日或新片上映時。例如近期春節檔期每日早上10時可以搶購觀影券（見表2），覆蓋90%以上的影院。若開通貓眼會員後，更可以享受額外折扣，如有特定日子9.9元觀影日。至於另一平台「淘票票」，是阿里巴巴旗下的購票平台，經常推出各種優惠活動，例如紅包雨活動，用戶可以在特定頁面領取隨機紅包，最高可抵扣60元的票價。貓眼及淘票票在新用戶註冊後，通常會有額外折扣。學生優惠方面，部分場次票價可低至15元。相信大家對大眾點評不會陌生，大眾點評其實不僅提供餐飲優惠或食評服務，也有購買電影票的選項，用戶可以開立影城卡，開卡費用9.9元，可以優惠價購票。這些平台的價格通常都低於電影院現場購票。

經常看戲可考慮加入影院會員

另外，許多影院如萬達電影、CGV影城等都有自己的官方Apps，消費者可以在這些平台上獲得專屬的會員優惠和折扣。以2月22日（周六）在深圳寰映影城深圳灣睿印店購買《哪吒2》戲票，正常門票為87.9元至117.9元，會員則減至79.9元至109.8元，該等影院會員都要繳交入會費，例如萬達電影1年會費為199元。故不是經常看電影的戲迷入會未必着數。當然常在大灣區看戲的朋友，最好辦理影院的會員卡，可以享受會員專屬的票價和積分兌換優惠。電影院會員制度通常提供折扣和贈品，讓經常觀看電影的觀眾節省開支。

許多銀行與電影院都有合作，使用指定信用卡購票可以享受折扣或買一送一優惠，故定期查看銀行的活動資訊，有助消費者找到合適的優惠。若果放假時間比較彈性的朋友，可以選擇工作日的上午或下午等非黃金時段看電影，票價通常會低於晚上和周末，這樣不僅能省錢，還能享受更舒適的觀影環境（觀眾人數較少，較易揀到心儀的座位）。而港人一點也不陌生的支付寶或微信，在透過支付寶或微信的電影購票服務，有時會有折扣或優惠券（見表3）。

可利用Apps比較不同影院票價

除了貓眼和淘票票，還有幾個Apps可以用來比較電影票價。美團提供電影票的購買和優惠，可以比較不同影院的票價。

大眾點評除了餐飲評價，還能查詢附近影院的票價和優惠。影托邦對接多家影院，提供價格較低的票選擇。拼拼電影票在非連鎖影院和小型影院的票價上通常有優惠。千目電影票專注於非連鎖影院的票價比價。

另外，部分銀行亦有提供專屬優惠。如工行用戶透過貓眼小程式選擇「工行支付」，消費滿25元可減免12.5元。招行用戶每周五在淘票票小程式購票，享五折（最高減20元）優惠。

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