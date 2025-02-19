公院下月24日起配藥最多24周 盼減浪費

主要涉慢性病藥

減發止痛藥等藥量

崔俊明表示，新安排主要針對普通科、專科門診及出院病人，主要涉及慢性病藥物，如「三高」藥物等。他說新安排下病人每次會獲處方最長24周藥物，若病人超過半年後才覆診，且需繼續服藥，則須再到醫院藥劑部取藥，但毋須再看醫生，強調「唔係cut（削減）藥量，而係分批次派藥」。他補充，新安排下病人藥費不會增加。

至於藥物剩餘的原因，崔俊明說部分病人有時會誤認為病情好轉便自行停藥，亦有病人因年長或藥物太多而忘記服藥，部分患者因藥物副作用引致不適而自行停藥，另外有時因為病人狀况轉變而要轉藥。他希望新安排可減少藥物浪費，並更好檢視病人病情及用藥情况。

崔俊明補充，下月24日並非「死線」，理解部分公院醫院人手較緊張，且分批派藥需更多空間儲存藥物，希望全港公院逐步做到每次最多配發24周的藥量。另外，醫管局亦會因應病人情况，適當減少有需要才服用的藥物分量，例如止痛藥、撲熱息痛、便秘藥等，從而減少藥物浪費。

根據醫管局年報，2023至2024財政年度的藥物支出為約131.3億元，較上一財政年度增加近6.8億元。