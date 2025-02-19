明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公院下月24日起配藥最多24周 盼減浪費

【明報專訊】醫管局下月24日起實施新安排，每次只會向普通科門診、專科門診及出院病人配發最多24周即相當於大約6個月的藥物。醫管局總藥劑師崔俊明向本報表示，希望透過新安排可以減少藥物浪費，並將更多資源用於引入新藥，做到「好藥港用」。

主要涉慢性病藥

減發止痛藥等藥量

崔俊明表示，新安排主要針對普通科、專科門診及出院病人，主要涉及慢性病藥物，如「三高」藥物等。他說新安排下病人每次會獲處方最長24周藥物，若病人超過半年後才覆診，且需繼續服藥，則須再到醫院藥劑部取藥，但毋須再看醫生，強調「唔係cut（削減）藥量，而係分批次派藥」。他補充，新安排下病人藥費不會增加。

至於藥物剩餘的原因，崔俊明說部分病人有時會誤認為病情好轉便自行停藥，亦有病人因年長或藥物太多而忘記服藥，部分患者因藥物副作用引致不適而自行停藥，另外有時因為病人狀况轉變而要轉藥。他希望新安排可減少藥物浪費，並更好檢視病人病情及用藥情况。

崔俊明補充，下月24日並非「死線」，理解部分公院醫院人手較緊張，且分批派藥需更多空間儲存藥物，希望全港公院逐步做到每次最多配發24周的藥量。另外，醫管局亦會因應病人情况，適當減少有需要才服用的藥物分量，例如止痛藥、撲熱息痛、便秘藥等，從而減少藥物浪費。

根據醫管局年報，2023至2024財政年度的藥物支出為約131.3億元，較上一財政年度增加近6.8億元。

上 / 下一篇新聞

最低工資加至42.1 料惠兩三萬人 勞方稱僅追一年通脹 商界憂中層需加薪
最低工資加至42.1 料惠兩三萬人 勞方稱僅追一年通脹 商界憂中層需加薪
民主黨最快本周商討解散否
民主黨最快本周商討解散否
14外賣黑工被捕 10同鄉涉租出帳號
14外賣黑工被捕 10同鄉涉租出帳號
訓練AI文本版權 研用科技追溯 回應「選擇退出」機制 知識產權署：保障責任在版權持有人
訓練AI文本版權 研用科技追溯 回應「選擇退出」機制 知識產權署：保障責任在版權持有人
專家倡藉軟件識別資料 要求版權人表明使用條件
專家倡藉軟件識別資料 要求版權人表明使用條件
貓多處受傷不治 貓主涉虐畜被捕
貓多處受傷不治 貓主涉虐畜被捕
的士醞釀罷駛 李家超：激烈行動不得民心 黃羽庭：不一定罷駛 冀顧的士司機車主民心
的士醞釀罷駛 李家超：激烈行動不得民心 黃羽庭：不一定罷駛 冀顧的士司機車主民心
體育園開幕無直播 李家超：確保電視免費看
體育園開幕無直播 李家超：確保電視免費看
公屋一般輪候時間6年新低 李家超：較任期前高位縮9.5月 劏房戶慳3萬租
公屋一般輪候時間6年新低 李家超：較任期前高位縮9.5月 劏房戶慳3萬租
父涉謀殺幼女 母：待女嚴苛 曾罰跪地主公
父涉謀殺幼女 母：待女嚴苛 曾罰跪地主公
墮「契女」投資騙局 七旬婦：佢講咩我就信
墮「契女」投資騙局 七旬婦：佢講咩我就信
膠樽紙包盒回收訂4階段 3未有期 環境局：冀「生產責任制」後6至8年回收率看齊外地
膠樽紙包盒回收訂4階段 3未有期 環境局：冀「生產責任制」後6至8年回收率看齊外地
新例首搗太空油工場 青年控製造危險藥物
新例首搗太空油工場 青年控製造危險藥物
《蘋果》專訪稱屠龍隊「無畏無懼」 黎智英否認頌揚煽暴
《蘋果》專訪稱屠龍隊「無畏無懼」 黎智英否認頌揚煽暴
黎智英稱「Live Chat」屬個人節目 官質疑《蘋果》參與
黎智英稱「Live Chat」屬個人節目 官質疑《蘋果》參與
警司涉非禮女子、警署三襲事主
警司涉非禮女子、警署三襲事主
私煙案飈八成 研修例列重罪增刑罰 應對或加煙稅 海關：留意口岸市面全港執法
私煙案飈八成 研修例列重罪增刑罰 應對或加煙稅 海關：留意口岸市面全港執法
昂坪360訪客增收入新高 去年盈利
昂坪360訪客增收入新高 去年盈利
中大醫學院申辦第二學位課程 待教資會審批
中大醫學院申辦第二學位課程 待教資會審批
灣區熱搜：大灣區9+2城去年GDP增5.1% 多市消費近零增長 外貿強勁支撐
灣區熱搜：大灣區9+2城去年GDP增5.1% 多市消費近零增長 外貿強勁支撐
灣區熱搜：深圳全國外貿第一 廣州跌出四大城市
灣區熱搜：深圳全國外貿第一 廣州跌出四大城市
【Emily】何柱國癌癒規勸煙民 盧寵茂感謝現身說法
【Emily】何柱國癌癒規勸煙民 盧寵茂感謝現身說法
【Emily】旅發局跑步旅遊吸韓客 女星運動員有份
【Emily】旅發局跑步旅遊吸韓客 女星運動員有份
【Emily】全港人口增0.1% 連續兩年錄淨移入
【Emily】全港人口增0.1% 連續兩年錄淨移入
【Emily】中大超級數學院招生 幾百人報名 港生較少
【Emily】中大超級數學院招生 幾百人報名 港生較少
【Emily】涉外仲裁培訓班開學 80內地業者來港上堂
【Emily】涉外仲裁培訓班開學 80內地業者來港上堂
【Emily】公共設施冠名權 李浩然倡公開賣
【Emily】公共設施冠名權 李浩然倡公開賣