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港聞

港聞二

中大醫學院申辦第二學位課程 待教資會審批

【明報專訊】由2025/26學年起，本港兩間醫學院的學額由現時590個增至650個，具體分配待敲定。兩間醫學院皆有意開辦醫科「第二學位」課程，中大醫學院長趙偉仁昨日確認已向政府遞交申請，待當局批准後向醫委會申請。副院長（學生事務）吳兆文表示，已完成課程設計等工作，並稱過往每年有80至100人按現行機制申請第二學位，對收生來源有信心，冀政府能盡早「開綠燈」。

完成課程設計 有信心收生

冀政府盡早開綠燈

中大醫學院昨舉行傳媒春茗，被問及是否將於下學年開辦醫科「第二學位」課程及是否提供30個學額。趙偉仁表示，目前正在申請階段。吳兆文說現時亦有機制招收第二學位醫科生，雖然期望政府盡早通過審批第二學位課程，但「（教資會）唔通過都唔係世界末日」，可按照現行機制繼續招收學生。

吳兆文表示，過往平均每年約80至100人申請醫科第二學位，但挑選標準嚴格，該學院每年招收的第二學位學生僅為整體收生的數個百分比，基本要求包括一級榮譽畢業及擁有醫學相關訓練等。

港大醫學院回覆本報表示，去年已向政府提交4年全日制醫科「第二學位」課程申請，有待審批，冀提供多元途徑給有志從醫的優秀學生，助本港培訓醫療系統及臨牀研究人才。

港大去年已交申請

財政司長陳茂波早前表明醫療及教育開支有節約空間。趙偉仁回應稱知道政府財政緊絀，會共渡時艱，暫未清楚大學撥款具體情况，但希望政府可考慮到人才培訓屬較中長遠策略，「希望唔好減太多」，強調醫學創科是重要領域，擔心短期削減人才培訓資源可能影響未來人才。他說希望繼續在創新醫學科研有成果落地，冀能繼續獲政府及各業界支持。

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