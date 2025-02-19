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昂坪360訪客增收入新高 去年盈利

【明報專訊】昂坪360去年全年纜車收入創歷史新高達4.13億元，較前年及2019年分別升約30%及32%；去年亦接待156萬名訪客，亦較前年及2019年分別增約13%及8%。昂坪360董事總經理董沛銓昨總結業務時形容去年「實現盈利」。他稱今年會繼續舉辦更多活動吸客，包括復活節會與經典四格漫畫《牛仔》合作，重現漫畫角色，而本地雪糕品牌「da dolce」亦預計9月在昂坪市集開設兩層高旗艦店，提供逾百種雪糕口味。

全年收入4.13億 升三成

董沛銓稱，昂坪360去年日均有4843名訪客，較前年及2019年分別升約13%及9%；東南亞短途地區市場佔比最多，達37%；其次為內地佔29%，本地20%，以及歐美等長途地區市場佔14%。董說，航班恢復理想，令昂坪360更易吸客，但港人外遊及北上消費成風，致本地客量較前年跌8個百分點，故開發深度遊及行山等旅遊產品亦是今年工作範圍，連同雪糕旗艦店等一系列產品及活動，冀可續吸本地客。

董續稱，去年暑假及聖誕等高峰期，全景纜車「Crystal+」平均使用率逾90%，故額外增加11部全景纜車並已投入服務，現共有21部。被問會否加價，他說現時沒特別考慮，有需要時會公布。

昂坪市集吸客焦點

拓深圳客「第二個本土市場」

展望今年，董沛銓稱會繼續「豐富昂坪市集旅遊體驗」，預計已進駐市集的da dolce於9月開設旗艦店，成為本港首間同時提供逾百種口味的雪糕店，包括港式奶茶、薑汁撞奶等具本港特色口味；市集亦會於復活節重現1970至2000年代已故本地漫畫家王司馬創作的角色「契爺」和「牛仔」，由梁詠琪、林海峰、葛民輝及利志達等9名本地名人及藝術家為角色添新裝，將製成雕塑和平面藝術品展出。

因應一簽多行，董稱會進一步加強深圳相關地區推廣，務求令深圳成為「第二個本土市場」，包括推出針對內地學生的研學團產品、與線上旅行社推動針對內地大學生的特別門票，今年亦會與旅行社合作舉辦深圳社區路演活動等。

除內地市場，董沛銓稱會加強向印尼、馬來西亞及中東等市場宣傳穆斯林友善設施。對於昂坪360外有人兜售纜車票，他指一直與旅遊事務署等部門有緊密信息互換，稍後亦會與警方討論，故不便評論。

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