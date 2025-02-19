私煙案飈八成 研修例列重罪增刑罰 應對或加煙稅 海關：留意口岸市面全港執法

應課稅品稅收84.5億

跌兩成 主因完稅煙需求減

本港去年應課稅品總稅收錄得84.5億元，較前年跌21%，其中煙草類錄得53.1億元，按年跌23%。海關昨回覆查詢稱，總稅收跌幅主要來自煙草類，政府自前年起連續兩年增煙草稅，市場對已完稅香煙需求下降，故已完稅香煙數量及稅收均明顯下跌；而去年放寬烈酒稅亦令酒類稅收減少。《財政預算案》公布在即，海關稱正留意各口岸及市面私煙，並展開全港反私煙執法行動，應對預算案可能調高煙草稅對私煙市場帶來潛在影響。

3.1萬宗執法 年增63％

海關昨總結去年工作，全年錄得逾3.1萬宗執法案件，按年增約63%，其中私煙案佔約68%；大型走私入口香煙案有40宗，與前年一樣，惟檢獲私煙數量則跌33%至3.28億支。關長陳子達解釋，犯罪集團減少每次走私煙數量，以降低被截獲後的損失。他說海關擬年中推出完稅煙標籤制度先導計劃，最快明年第三季全面實施；標籤有較高防偽特徵，可透過儀器掃描，獲悉該批煙有否完稅，細節適時公布。

打擊太空油 嚴查高風險貨物

曾截印度入口原料

政府上周將太空油主要成分依托咪酯及3種類似物刊憲列為毒品。海關稱去年錄19宗太空油案，拘15人，檢獲23.5公斤懷疑依托咪酯及202粒懷疑含依托咪酯煙彈，按年跌32%。陳子達稱，會加強檢查高風險貨物，舉例曾截獲印度入口原料，涉數公斤至逾10公斤不等，另加強各口岸旅檢，他提到去年下半年至今有多宗案件，涉及旅客在電子煙加入太空油自用。海關補充，現設有184部離子分析儀及57部拉曼光譜分析儀，供所有口岸使用。

海關去年接獲12,436宗《商品說明條例》相關投訴，其中11,601宗已完成處理，包括7492宗已展開調查、4109宗已結案或轉介。連鎖健身美容中心舒適堡去年結業，海關接獲3003宗涉健身服務舉報，按年增14倍，佔服務舉報總數47%。

《維護國家安全條例》生效近一年，陳子達稱，連同《港區國安法》生效後，海關已加強前線人員敏感度及對條例的認識，識別有機會違例物品，過去便曾截獲被法庭判定違例的物品。

此外，去年預算案提出各部門連續3個財政年度每年削1%經常開支，陳稱理解整體財政較緊絀，將會簡化工作流程及善用科技，相信在現有資源下可節省人手，應對包括機場三跑系統啟用等新工作。