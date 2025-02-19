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港聞

港聞二

黎智英稱「Live Chat」屬個人節目 官質疑《蘋果》參與

【明報專訊】控方昨另圍繞黎智英主持的節目《Live Chat with Jimmy Lai》盤問，展示多則黎與高層的通訊來往，顯示高層有就節目給意見和告知節目在《蘋果》的不同平台播放，提出似乎高層之間有共識行事，問黎會否同意該節目實際上是《蘋果》的節目？黎否認，重申是其個人節目，《蘋果》僅取用節目和給予支持。

控方稱，黎在早前主問下曾供稱「Live Chat」是其個人節目，他無向高層給予指示；黎確認。控方展示2020年6月30日「English News」群組的通信紀錄，時任動新聞總監張志偉告知「老闆計劃做的twitter live，目的是和外國讀者互動，打國際線」，建議節目由兩名同事協助，一人負責技術層面，另一人閱讀留言提醒黎與讀者互動，擬7月9日首播；黎並提醒時任社長張劍虹聯絡負責同事討論。

控方展「English News」群組紀錄

控方問，節目開設目的並非單純出於黎的個人原因？黎稱張志偉僅提供資訊，張劍虹也關注節目，其他高層只是被通知。法官杜麗冰問，張志偉就節目如何開展提供方法，至少他參與其中？黎同意。

張志偉同年7月2日再在群組列出要點，包括節目播出時間、直播設推送通知、播出後製作精華片段等；張其後私訊黎，轉述首集節目可討論的話題，如《港區國安法》對傳媒影響，又進一步提議節目在YouTube、facebook和「果燃台」播出。

控方稱，黎有24集「Live Chat」節目，所有出現於其Twitter的集數均為轉發；黎同意最先播放「Live Chat」節目的平台應為《蘋果》Twitter，又指群組成員在節目推出過程均有共識，惟重申「Live Chat」並非《蘋果》節目。

黎否認曾與張劍虹討論嘉賓

此外，張劍虹早前供稱，得知美軍前副參謀長基恩（圖）任節目嘉賓時曾表達憂慮，但黎稱「佢哋咁搞我，我一定去到盡」。黎昨於庭上指從無與張談及嘉賓事宜。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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