《蘋果》專訪稱屠龍隊「無畏無懼」 黎智英否認頌揚煽暴

美座談提立會衝擊 控方指淡化暴力

黎智英早前稱一向反對暴力，控方昨日進一步圍繞黎智英對暴力示威的取態、黎的訪談節目（見另稿）等議題發問。據控方資料，2019年7月1至2日，時任蘋果動新聞平台總監張志偉向黎傳送多張有關衝擊立法會事件的圖片；同月10日，黎於美國保衛民主基金會座談會提及衝擊事件，稱示威者的確破壞了一些東西，「但他們破壞的東西很小（small），有關破壞手段亦只屬抗議政府的象徵姿態」，認為示威者意圖並非破壞。

贊同「三罷」 反對「全民勇武」

控方質疑，當時黎其實知悉示威者有意做出破壞行為，黎之所以在座談會稱他們無意圖破壞，是想淡化事件，以免社運失去國際支持；黎否認，強調示威者「沒觸碰」立法會內很多具價值的物品。在控方追問下，黎同意當時示威者的行為暴力，但不屬「極端」暴力。

此外，控方資料顯示，同年11月15日，《蘋果》刊登4名「屠龍小隊」成員的專訪，文中引述受訪者稱「要緩解前線壓力甚至取得勝利，必須在全民勇武或全民三罷中二擇其一」；文章的圖片說明另形容屠龍小隊為「真正走在最前線，無畏無懼的示威者」。在控方盤問下，黎表示贊同「三罷」，反對「全民勇武」，同時否認《蘋果》試圖頌揚屠龍的行動。

同年12月22日，黎智英發表專欄文章〈我們堅持下去，才有希望〉，提到「那天跟陳日君樞機談起，他說要避免滲透，勇武派是時候組織領袖團隊，有了領袖團隊便有了原則和勇武的底線」。控方質疑黎沒在文章「徹底譴責暴力」；黎同意自己沒在文中譴責暴力，同時重申當時覺得暴力行為需受控。控方又問，黎何不在文章表明勇武派應停止使用暴力；黎回應，有關做法雖然較簡單，但效用不大。

控方再追問，黎有意圖透過上文煽惑暴力；黎不同意，並質疑控方捏造說法。控方回應謂黎只需回答問題，以免浪費法庭時間，黎駁道：「我認為你也最好不要浪費時間捏造事情。」法官李運騰聞言後提醒黎勿跟控方爭論，黎之後說「對不起」。

官：「抗暴政」計劃無關修例？

黎：很多人續追「五大訴求」

庭上另提及，《蘋果》2019年11月推出「撐學生抗暴政」計劃；黎供稱該計劃呼籲讀者捐錢贊助學生免費訂閱《蘋果》，「至少讓他們了解時事」。控方問，《蘋果》是否一直以來都支持學生參與示威？黎否認，但同意此事例反映《蘋果》的立場是支持的。法官李運騰關注，當時《逃犯條例》已撤回，「抗暴政」是否與反修例運動無關？黎稱當時很多人仍認為運動未完結，想繼續追求「五大訴求」，他是其中之一。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）