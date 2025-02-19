新例首搗太空油工場 青年控製造危險藥物

4天拘16人 兩屬青少年

政府本月14日立法將依托咪酯從第一部毒藥及3種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品，以提高刑罰及阻嚇。自上周五至本周一，警方共偵破11宗涉及依托咪酯案件，拘捕16人，當中兩人是青少年，檢獲2.2公升液態依托咪酯，53毫克懷疑粉狀依托咪酯及909枚煙彈。

毒品調查科探員前日在火炭一工廈截查一名離開單位的男子，在他手持紙盒發現100粒懷疑載有太空油毒品的煙彈，押解他到單位搜查，檢獲1.6公升懷疑液態依托咪酯、308粒含有太空油毒品煙彈及33公升香味甘油，以及一批製毒工具及大量未使用煙彈。探員以販運危險藥物及製造危險藥物罪拘捕該名26歲林姓男子。

警方估計檢獲的液態依托咪酯及甘油可製成1600粒太空油煙彈，市值約80萬元。調查顯示，工場面積約70呎，營運約一個月，被捕男子受僱將甘油加入液態依托咪酯加熱攪勻，注射入煙彈再分銷；製作過程簡陋粗劣，並無衛生及防護設施。警方相信已搗截即將流出市面的毒品。