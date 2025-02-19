膠樽紙包盒回收訂4階段 3未有期 環境局：冀「生產責任制」後6至8年回收率看齊外地

擬下季交草案 首階段「較務實」

局方建議為容量100毫升至2公升之間、由塑膠飲料容器或紙包飲品盒盛載的飲料產品，分階段訂定法定回收目標，塑膠飲料容器回收率依次為30%、45%、60%及75%；紙包飲品盒則是10%、20%、35%及50%。本港第四階段的回收目標較其他地區平均回收率略低1個百分點（見表）。當局計劃今年第二季提出相關修例草案。

環境及生態局於文件稱，業界普遍希望政府訂定較低的起始回收目標，以便在計劃初期適應及建立回收網絡，故當局將首階段目標定於「較務實」水平，強調現時塑膠飲料容器和紙包飲品盒的回收率分別約14%及少於1%，首階段目標「已有大幅增長」，尤其紙包飲品盒的目標「已超過現時回收率1%的10倍」。局方稱會定期檢視實際回收情况，再逐步提高目標，以達至與實施類似計劃的其他地區平均回收率。

研未達標追差額 新引進料獲豁免

建議方案亦提及，自行回收的飲料供應商或計劃營運者，均須持有已批核的生產者責任計劃書，每半年向環保署提交回收量資料，若未達回收目標，政府正考慮就回收量差額追收回收款項。至於部分情况如參展商在香港分發小量或新引進的受規管飲料產品，以作展覽及商業推廣，局方認為有需要為計劃設豁免情况。

本報早前報道，計劃原定2025年推行，料延至2027年推行。局方在文件表示，有關修例草案擬今年上半年向立法會提交，為讓業界準備，當局在計劃開始推行第一年只進行準備工作，包括為各持份者登記、蒐集數據、宣傳計劃等。換言之，計劃料約於2027年推行。

飲品商會：續與政府溝通

香港飲品商會表示，原則上支持政府推展有關計劃，商會一直與政府密切溝通及交換意見，將繼續與政府、立法會議員及其他持份者溝通。立法會環境事務委員會主席、民建聯劉國勳形容，首階段回收目標務實，因回收目標水平會影響飲品供應商聘用營運者的成本，故不宜過於進取，以免帶來過多額外成本，最終要消費者「埋單」。