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墮「契女」投資騙局 七旬婦：佢講咩我就信

【明報專訊】七旬婦被「契女」游說投資，損失共逾6000萬元一案，昨日於高院續審。控方傳召事主作供，事主講述個人身世，早年經歷文革，1970年代隨夫來港，後來與從商的丈夫離婚後「分身家」獲得約2億元財產。事主認識聲稱在銀行工作的女子范佩韻後，被對方游說投資金融產品，她不虞有詐，多次應對方要求匯款。事主庭上自言「從來冇懷疑佢」、「佢講咩我就信」。

案中兩名被告分別為伍超光（54歲）及鄭德起（53歲）。兩男被指為女子范佩韻的同黨，被控共3項欺詐罪及4項俗稱「洗黑錢」的控罪。

與夫離婚獲2億財產 不諳投資只愛買樓

現年78歲的事主楊少蓉，昨日供稱她生於內地，曾經下鄉耕田及在醫院工作，直至1978年跟隨丈夫來港定居。丈夫經營廣告生意，二人育有兩名女兒。兩女長大後赴英國留學，楊曾陪伴女兒在英國生活逾10年。至2009年其丈夫提出離婚，楊在離婚後獲分配約2億元財產，案發時獨居於北角半山的住宅。

楊自言在離婚之前從未投資，自己雖不諳投資，但「淨係鍾意買樓」，並在庭上提及自己2013年在山東投資房地產的經歷，稱「買咗好多間」。楊憶述，2014年她在兩名從事保險業的朋友介紹下認識了范佩韻。范自稱任職於匯豐銀行，認識很多高層。後來，范游說楊投資名為「Private Placement Program」的項目，即向戶口存入至少1000萬美元，由范操控資金作交易。楊稱其實自己不懂該項目，只聞范將項目簡稱為「PPP」。

契女游說投資「PPP項目」 要求勿與人商量

楊提及她與范的關係，指范主動說想楊當她的「契媽」，但楊只會叫對方的英文名Margret。二人曾到英國，其間范入住倫敦瑰麗酒店的費用由楊支付。控方稱有文件顯示楊在短短兩日內向不同戶口匯款逾70萬元，楊表示是應范的要求，范亦要求楊不要與別人商量，只管配合她。楊又稱她從未懷疑范，「佢講咩我就信，冇話去懷疑人，我冇呢種思維」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 142/23】

相關字詞﹕洗黑錢 欺詐 高等法院 投資騙局

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