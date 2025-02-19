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港聞

港聞二

父涉謀殺幼女 母：待女嚴苛 曾罰跪地主公

【明報專訊】運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，令女兒腦出血昏迷，3歲生日當天去世。運輸工被控謀殺罪，昨於高院續審。被告的同居女友透過視像系統供稱，女兒乖巧開朗、活潑好學，喜歡唱歌畫畫，兩母女相處「好似同朋友一齊咁」，語畢傳出啜泣聲。她提到被告對女兒要求苛刻，曾因女兒不肯讀英文生字和唱兒歌，着女兒罰跪地主公。

被告劉佳坪（現42歲）被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。控方由律政司高級檢控官林曉敏和黃樂同代表，辯方由大律師張耀良代表。被告的同居女友梁小欣（現41歲）供稱，她2016年和被告交往，翌年懷上女兒雅思；雖然她20多歲開始吸毒，懷孕時成功戒毒。

稱「嫁雞隨雞」 當時喜歡被告

梁形容被告性格暴躁，曾以她出軌為由施襲一至兩次，「大肚時有一次家暴到出血」，亦曾經「打咗我幾槌」，個案交由社工跟進。雖然兩人分分合合多次，她表示當時確實喜歡被告，「好似中國人嫁雞隨雞，嫁狗隨狗咁」。

遭被告淋腐液不追責 「盼明白我個心」

梁稱誕下雅思後，她下體縫針後仍然流血，惟被告仍要求性行為，她遂搬入朋友寓所暫住，以免碰見被告。不久她在醫院大堂重遇被告，跟隨被告上賓館。當晚被告說「你係咪唔想同我一齊？如果唔想一齊，天光後各走各路」。她原以為兩人睡醒後分手，不料被告凌晨衝入廁所，將通渠水潑向她，使她身體多處燒傷送院。

梁稱對淋腐液事件沒有強烈情緒，事後不追究被告的責任，更為被告寫求情信。控方問為何原諒被告，她說常遭被告懷疑有外遇，「想表明畀佢知我好重視佢，佢咁對我，我都原諒佢，希望佢明白我個心」，加上她身為人母，明白被告母親的感受，願意給予被告改過機會。

指女不唱英文歌 遭被告罰企面壁

雅思2018至2020年初由寄養家庭照顧。梁小欣承認曾隱瞞社工和寄養家庭，擅自帶被告和雅思見面，讓被告「偷偷睇下個女」。社署2020年1月將雅思交回梁小欣照料，她輾轉帶雅思搬入涉案深水埗單位，與出獄後的被告同住。她供稱，被告起初疼愛雅思，後來要求雅思讀生字和唱英文歌，若雅思不從，就罰企面壁5至10分鐘。她認為被告要求苛刻，「我細個自問都讀唔到咁多英文字」。

控方接下來展示雅思的牀架、玩具等照片，梁哽咽回應。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 搖晃 虐待兒童

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