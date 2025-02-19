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公屋一般輪候時間6年新低 李家超：較任期前高位縮9.5月 劏房戶慳3萬租

【明報專訊】房委會昨公布最新公屋平均輪候時間，截至2024年12月底一般申請者平均輪候時間較對上一季回落0.2年至5.3年，按同期比較是2018年以來最低，亦較近年高位的6.1年縮短約9.5個月。特首李家超昨在行會前表示，本屆政府2022年上任前，輪候時間最長是6.1年，最新輪候時間縮短約9.5個月，以成功上樓的劏房戶計算，可節省約3萬元租金。

長者輪候時間縮短至3.4年

根據房屋署數據，以每年截至12月底數字比較，一般申請者平均輪候時間由2015年的3.7年升至2016年及2017年的4.7年，並由4.7年急升至2018年的5.5年，至2024年降至5.3年（見圖）。長者一人申請者則由2015年平均輪候2.1年增至2021年的4年，於2022年輕微下跌0.1年，2023年再升至4年，2024年則大幅下跌至3.4年，重回2020年水平。

房屋署解釋，入住新界公屋申請者的平均輪候時間較短，2024年第四季獲編配入住新公屋單位的一般申請有1300宗，近九成屬屯門顯發邨和業旺邨；亦因應打擊濫用公屋的成效，及多個資助出售單位項目相繼落成入伙，翻新公屋單位數目維持較高水平，因此公屋平均輪候時間下降。

房署又稱，今明兩年有多個居屋及「綠置居」項目入伙，同時受惠入住大埔富蝶邨、屯門業旺邨及顯發邨的一般申請者的較短輪候時間，預料下季公屋平均輪候時間維持平穩。

青年申請大減 何永賢：反映個人期許更高

特首李家超提及劏房戶可省回約3萬元租金，主要參考差餉物業估價署數據，劏房租金中位數為每月5500元，公屋平均月租則約2500元，倘劏房戶提前約10個月獲編配入住公屋，經計算每戶可節省約3萬元租金。

房屋局長何永賢昨在社交平台發文指出，截至2024年12月底，30歲以下一般申請者及非長者一人申請數目，與2020年9月底最高位相比，分別由15,600宗下跌52%至7600宗，以及由74,500宗下跌58%至31,700宗，反映愈來愈多青年對自己的期許更高。

2.11萬戶上樓 較同年新登記多49%

何又說，獲安排入住公屋一般申請約21,100宗，較同年新登記14,200宗多49%，相信只要保持勢頭，連同「簡約公屋」陸續入伙，公屋平均輪候時間和公屋綜合輪候時間將逐漸回落。

立法會議員梁文廣歡迎公屋平均輪候時間持續下跌，指多管齊下增加公營房屋供應措施取得成效，而未來5年仍有相當多新界區公屋項目陸續落成，預期公屋平均輪候時間持續改善。

相關字詞﹕李家超 房屋署 房委會 公屋輪候時間

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