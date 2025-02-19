體育園開幕無直播 李家超：確保電視免費看

李家超昨出席行會前見記者預告，下月是「盛匯超級三月」，文藝與體育活動浪接浪，其中下月1日啟德體育園開幕是本港文化、體育及旅遊的重要時刻，也是政府的「大事」，他稱文體旅局長羅淑佩將於本周稍後公布開幕禮安排和細節。

夏寶龍南下未會面 李稱雙方保持良好溝通

另外，港澳辦主任夏寶龍上周南下視察落馬洲河套區及北都發展，並會見政務司長陳國基、財政司長陳茂波及7名局長，了解政府的經濟工作，以及河套區與北都發展，當時身處哈爾濱出席亞冬運的李家超未與夏寶龍會面。李表示，與夏寶龍一直有良好溝通，亦支持各司局長「各司其職、獨當一面地」處理自身問題，包括向港澳辦及夏寶龍匯報工作情况。

被問到當時為何不在場，李說夏寶龍是非常忙碌的領導，強調與對方溝通良好，亦支持各司局長親自就其工作範疇向不同人士解說，包括向夏寶龍介紹工作問題、處理方法和進度，反映各官員是團結的團隊、互補優勢處理問題。他表示回港後已主持會議，總結夏寶龍的意見及指導，認為政府思想要進一步改革和「破局」，並要牢記「時不我待的緊迫性」。

政府下周公布新一份《財政預算案》，被問到政府需削減多少開支、問責官員及公務員會否凍薪，李家超表示財政司長陳茂波已聽到不同意見，《財政預算案》工作已進入尾聲，各方面問題將於屆時公布及解決。