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的士醞釀罷駛 李家超：激烈行動不得民心 黃羽庭：不一定罷駛 冀顧的士司機車主民心

【明報專訊】交通諮詢委員會今日將會見的士業界及網約車平台代表商討規管網約車，香港無線電的士聯誼會早前稱如當局未能就打擊白牌車提出讓業界滿意的答覆，下月5日將發起的士罷駛暫停載客至少5日。特首李家超昨回應稱，任何激烈行動只會傷害市民日常生活利益，不得民心。多個有份出席交諮會會議的其他的士團體亦對罷駛有保留，稱雖支持打擊白牌車，但擔心罷駛會令市民反感。聯誼會主席黃羽庭則向本報稱，該會並無承諾必定罷駛，會視乎今日出席交諮會會議後才有定案，冀政府同樣照顧的士司機和車主的「民心」。

李指會被騎劫 傷害社會利益

聯誼會醞釀罷駛之說發酵數日後，李家超昨出席行會前首度回應事件，指任何激烈行動都不能成功解決問題，亦會被別有用心者騎劫議題，或令事情變質，傷害市民和社會整體利益。李重申政府認為的士服務要改善、網約車平台要規管，亦會依法打擊非法白牌車，又稱運輸及物流局已提出解決方案，如引入的士車隊提升的士服務等，而改善的士服務及管制網約車屬多年積累的問題，期望的士業界和網約車平台在今日會議上能理性討論、交流意見。

對於李家超的說法，黃羽庭稱同意影響市民的行動不得民心，但業界認為的士司機、車主也是市民，反問「呢部分嘅民心，政府係咪就唔使得到？」黃又表示樂見李家超形容白牌車為非法及承諾會打擊，正蒐集其他的士團體意見，重申一直無承諾必定罷駛，會視乎今日開會結果。他澄清早前流出文件只是會議紀錄，而當日會上有人建議罷駛。

主張合法手段表意見 汽總：罷駛或因官逼民反

早前稱支持罷駛的香港的士小巴商總會前理事長周國強今日亦將出席會議。多個其他有份與會之的士團體均稱支持取締白牌車，但對罷駛有保留，包括工聯會旗下汽車交通運輸業總工會（汽總）、的士司機從業員總會、香港的士商會等。

汽總昨在記者會批評運物局面對白牌車在港發展時「靈魂出竅，呆立當場」，沒有效打擊，又不滿在港一直營運的非法白牌車平台可在規管政策推出後照樣申請牌照繼續營運，促當局訂立黑名單，禁止現行非法平台日後領牌。汽總副主席莊永德形容，罷駛或因「官逼民反」，工會將用合法手段向政府反映意見，前線司機會否參與罷駛則視乎個人意願，「香港是自由社會」。

相關字詞﹕香港無線電的士聯誼會 黃羽庭 網約車 網約車平台 的士罷駛 的士

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