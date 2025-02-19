專家倡藉軟件識別資料 要求版權人表明使用條件

中小企難承擔大量版權費

可協議牟利後始分配利潤

黃錦輝接受本報訪問表示，現時大學已有用於識別抄襲的系統，認為AI開發者可先以軟件掃描材料及標識來源，在找出版權內容後，再判斷數據能否使用，若能夠用又需否付費。黃建議在商業層面，中小企開發前期未必可承擔大量版權費，可先與版權擁有人協議，在系統能夠牟利後才分配利潤；政府亦可鼓勵甚至硬性規定版權擁有人先作版權宣告，這亦有助AI開發者及早識別，以免誤用內容。

有意見關注版權內容用作訓練後能否刪走，黃錦輝表示，現時科技界正研究讓機器忘記（unlearn）所學內容，但成熟度有限，較容易的做法是抽走有版權問題的內容，讓系統重做訓練。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑預料隨着AI發展，版權擁有人用於維護版權的成本亦會提高。政府官員昨在立法會提到，可透過科技加強保障版權，方保僑指出，現時有「數碼水印」技術，可透過在檔案內加入一些經加密的編碼，當有人挪用作品，版權人可藉此痕迹，作為日後追究的證據；但他指有關技術多用於圖片和影片等，如要為大量作品加入數碼水印，會構成額外成本，至於一般的版權文章或文字，相關技術未必適用。