訓練AI文本版權 研用科技追溯 回應「選擇退出」機制 知識產權署：保障責任在版權持有人

立法會工商及創新科技事務委員會昨午舉行會議，討論政府的修例建議，政府目標今年上半年提交修例草案，並在今屆會期內完成修例。知識產權署長黃福來在會上稱，充分理解版權人對引入「豁免」安排的憂慮，因此政府擬設限制，使用者在全部滿足5項條件下，才可獲得豁免，否則就屬侵權，相關的民事或刑事責任就會適用。

5項條件包須合法取用版權作品；不得用侵權品；版權使用者須備存及披露版權作品來源紀錄；在有相關特許計劃可供應用情况下，豁免不適用；以及設「選擇退出」選項。多名議員關注「選擇退出」執行細節，霍啟剛認為有相關選項比起沒有好，但關注會將責任放在業界身上，加重業界識別侵權的成本；他指出版界非常關心今次修例，會約見政府洽細節安排。

圖像可採反向搜尋工具 作品可附不准訓練憑證

黃福來回應稱，版權制度下有60多項條文，在不同情况下提供豁免，當版權擁有人認為自己的作品很有價值，可透過特許計劃或「選擇退出」機制，要求對方不再使用其作品。他說，保障作品權益屬版權人本身責任，如發現有人侵權可民事追究，如涉刑事則可向海關舉報等，與其他方面的豁免情况相同。

邱達根則關注「選擇退出」機制會被濫用，不利AI開發者，建議在容許「選擇退出」時，要求版權人表明拒絕原因，如需付費，授權安排如何，以便配對需求。黃福來回應表示會充分考慮。

有議員關注版權內容在不知情下被用於AI訓練，可如何保障。副商務及經濟發展局長陳百里稱，市場上有反向圖像搜尋工具，可助偵測內容有否被AI系統使用；陳又稱，部分版權人會利用「元數據」為作品附加不准訓練憑證。邱達根則建議可利用AI與區塊鏈做一個平台，登記已註冊的版權作品，追溯使用紀錄，並理順授權使用的收費安排。黃福來認為建議可取，表示只要法例上的條件清晰，利用智能合約處理屬有效方案。