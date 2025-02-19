14外賣黑工被捕 10同鄉涉租出帳號

14名被捕外賣員分別為孟加拉、印度及巴基斯坦籍，介乎21至54歲，8人使用單車送外賣，餘下6人為「步兵」。當中13人被捕前提出免遣返聲請，申請不獲確立，餘下一人則以旅客身分入境香港。另外，10名持外賣員帳號的被捕南亞裔香港居民分別為8男2女，介乎17至41歲，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作、串謀詐騙外賣平台被捕。

根據調查，有港人於外賣平台註冊外賣員帳號，再租予同鄉做非法外賣員。行動中檢取外賣員證件、送外賣用的單車及電動單車等。涉嫌使用電動可移動工具的個案將交警方跟進。

入境處：去年促平台把關 部分待改善

入境處特遣隊指揮官陸佩賢表示，處方去年已聯絡有關外賣平台，要求加強核實外賣員身分的措施，但個別平台仍「有改善空間」。據了解，涉案外賣平台包括Foodpanda、戶戶送及Keeta。

Foodpanda稱，送遞員一直都不可外借帳號，必須提供身分證明文件、居住地址及銀行戶口等資料開戶，並要定時通過人面識別系統認證，確認為送遞員本人。戶戶送稱，去年起不再允許替代人利用他人的外送專員帳戶執行送遞服務，已加強在外送專員應用程式中身分驗證的工作。Keeta稱已採取一系列措施，包括人臉識別及異常行為偵測等技術，持續提升送遞員身分驗證及帳戶安全機制。