民主黨最快本周商討解散否

北京重塑選舉制度及加強對港管治後，民主黨於2020年後再無參與任何選舉，黨內籌款甚至舉辦黨慶亦面對困難，包括被原擬舉行周年晚宴的酒樓臨時退訂。該黨多名前議員捲入初選案，案件去年底判刑後，《大公報》及《文匯報》先後刊文形容民主黨解散是唯一出路或選擇。羅健熙去年12月在黨員大會稱，該黨仍代表一部分市民，希望未來政治空間可擴闊。

民主黨創黨主席李柱銘昨晚接受查詢時說，與中委會完全無溝通，「誰是中委都不知，由他們自己決定」，但他對解散「不出奇」。

狄志遠：空間收窄 仍盼堅持

曾任民主黨副主席的新思維主席狄志遠說，未聞民主黨內有大動作，認為該黨去留應由該黨決定，但如果解散很可惜。狄說，民主黨歷史上發揮推動民主、關注基層民生的作用，並參與多次大型選舉，雖然現時政治空間收窄，若黨內維持到財政營運或有人參與，都希望該黨堅持，「始終多些聲音好一點，相信他們（民主黨）仍然有發揮的機會」。

狄又說，觀乎中央官員的公開言論，他看不到民主黨生存空間被扼殺，例如在認同一國兩制、《基本法》及中共角色上，民主黨立場無很大差異，也不覺該黨面對很大風險，否則都不會存在到今日。

約見官員談財案 會面取消

另外，民主黨早前致函約見財政司長陳茂波商討《財政預算案》，據悉司長辦公室一度安排技術官員本周後期會面半小時，其後取消。財政司長辦公室發言人回覆說，政府一直透過不同渠道蒐集各界對預算案的意見。

明報記者