最低工資加至42.1 料惠兩三萬人 勞方稱僅追一年通脹 商界憂中層需加薪

首採「可加不減」方程 增5.25%

兩年一檢的最低工資明年起改為一年一檢，並引入「可加不減」計算方程式，參考通脹和經濟增長兩大指標。最低工資委員會今年提早採用方程式，結果得出42.1元（見表2）。相關公告周五刊憲，下周三提交立法會，倘獲通過將於5月1日起實施。

據最低工資委員會報告，委員會估算今年上半年調高最低工資至建議水平前，時薪少於42.1元的僱員約22,100至36,700人，佔全港僱員總數0.8%至1.3%。委員會認為新建議水平惠及一定數目低收入僱員，對企業成本、失業率及通脹的整體影響相對溫和。

勞福局長孫玉菡表示，方程式已包括通脹及經濟增長部分，且有保底作用，各方認為是妥當處理方法，未來會一年一檢按方程式調整，能帶來確定性，勞資雙方會有清晰預期。

孫玉菡稱方程式可保底 帶動加薪

孫玉菡強調訂立最低工資是要確保工資不過低，同時避免低薪工種流失，且保持香港經濟活力，需取得各方平衡。對於受惠人數少，他指除了領取最低工資者，相對低收入但略高於最低工資的人，工資也會調整，從而受惠。

被問新水平與坊間提倡的生活工資相距甚遠，孫指檢討最低工資機制時已考慮各種方案，採納方程式一年一檢是經審慎考慮後的決定。他說「大家最關心是他（低收入人士）拿多少錢回家」，認為政府有不同補助，鼓勵就業，低收入家庭除了工作收入，也可受惠於職津。

勞聯倡計法增經濟增長比重

勞聯主席林振昇認為增幅保守，「只是最基本維持到一年基本通脹」，未能大幅改善基層僱員生活質素。他說今次方程式得出的增幅，很少是源於本地生產總值（GDP）增長，希望政府3至5年後檢討方程式，「計多點GDP增長因素」，方可令僱員分享更多經濟成果。

廠商會會長盧金榮認為加幅合理，且近幾年工資有升幅，故最低工資的影響未必很大，但零售和餐飲業開始復蘇，會面對少許壓力。不過他擔心會有漣漪效應，稱最低工資增加後，中層員工可能要調整薪酬。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦認為增幅可接受，且受惠僱員很少，料對餐飲業影響不大，舉例稱茶餐廳洗碗工時薪50至60元，已不會用最低工資請人。

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