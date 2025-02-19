灣區熱搜：深圳全國外貿第一 廣州跌出四大城市

穗受累燃油車佔比大 深成產車第一城

反觀深圳，去年以進出口總額4.5萬億元超越上海，再度成為中國外貿第一城，值得注意是，無論是深圳外貿全國居首，或是廣州失落全國GDP第四，相當一部分原因跟汽車產業有關。數據顯示，深圳的新三樣（鋰電池、電動汽車、光伏產品）產品去年出口額增長11.5%，同時，作為一座只生產新能源汽車的城市，去年深圳以293.53萬輛的新能源汽車產量拋離重慶、廣州及上海這些傳統燃油車生產重要城市，以黑馬之姿問鼎全國汽車產量第一城，而在2023年，深圳連三甲都不入。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔認為，汽車城名次的變化與城市的產業結構調整有關。在汽車產業從燃油車向新能源汽車轉型的過程中，一些城市沒有及時跟上轉型趨勢，而另一部分城市採取了提前佈局，造就去年的新局面。事實上，連續5年為汽車產量第一城的廣州，因汽車製造業中的燃油車佔比較大，影響也較深，尤其是佔了廣州汽車產量八成的廣汽集團，去年產銷雙雙下滑，直接導致廣州不單失落寶座，還被重慶追趕。

痛定思痛，早前舉行的廣州市高質量發展大會，市委書記郭永航便多次提及汽車業發展，指出要用5年時間集中資源力量，打造一個萬億級別的智能網聯汽車與新能源汽車產業群；廣汽也表明今年要「二次創業」，鞏固新能源汽車市場，加快智能駕駛技術迭代。